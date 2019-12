Nubifragio a Roma | l' acqua invade la metro e i passanti non riescono a uscire

Nubifragio a Roma - mezzi in tilt : piove dentro l’autobus. Allagate le stazioni della metro : Le stazioni della metropolitana trasformate in laghi e la pioggia che scende dentro gli autobus, direttamente dal soffitto. Un forte temporale si è abbattuto lunedì su Roma, mandando in tilt la Capitale. In un quarto d’ora, denunciano alcuni utenti su Twitter, le strade e le piazze erano già Allagate. Disagi soprattutto ai trasporti pubblici: chiuse a causa della pioggia anche le stazioni della metropolitana Repubblica e Manzoni. Problemi ...