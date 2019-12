Mes | sondaggio Pagnoncelli a DiMartedì | chi ha ragione tra Salvini e Conte? La risposta è

Sondaggio Swg per Mentana - effetto Mes. Lega unica a crescere : l'incredibile exploit di Salvini : Chiamiamolo fattore Mes. Il Sondaggio Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana fotografa una situazione abbastanza chiara: Pd e M5s, e in generale le forze della maggioranza, perdono terreno a scapito della Lega, peraltro unica forza d'opposizione a guadagnare. Leggi anche: "Caso Open? Renzi comunque è s