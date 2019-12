Infortunio Belotti | il capitano granata rimarrà ai box per un problema muscolare

calcionews24

(Di martedì 3 dicembre 2019): nuovi esami per ilche hanno evidenziato unche lo terrà fuori per le prossime partite Brutte notizie per Walter Mazzarri. Andreastarà lontano dal campo ancora per un po’. Come recita il comunicato ufficiale dei, l’attaccante si è sottoposto a nuovi esami che hanno evidenziato un nuovo. «Allenamento pomeridiano per il Torino con una sessione equamente suddivisa tra lavoro sulla parte atletica e programma tecnico, con partita a ranghi misti. A causa del persistere del dolore, Andreaè stato sottoposto a un ulteriore controllo strumentale che ha evidenziato un danno ad alcune fibre muscolari non visibile nelle precedenti indagini a causa del vasto ematoma. Ilproseguirà nel percorso terapeutico stabilito.» Leggi su Calcionews24.com

Toro_News : Il Gallo, fermato da un infortunio nel match contro l’Inter, sta recuperando e mette nel mirino la squadra viola - Actually_Soccer : @emanuelebonaca1 @FantaMantra_IT @FantaFormazione @SOSFanta @GruppoEsperti mmmm zaza il campo non lo vede mai con M… - infoitsport : Torino, infortunio Belotti: ancora in dubbio per il Genoa -