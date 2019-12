Greta Thunberg a Lisbona | «Le persone hanno sottovalutato la forza dei ragazzi arrabbiati»

Greta Thunberg è arrivata a Lisbona accolta da 300 giovani : “Stanno sottovalutando la forza dei ragazzi arrabbiati” : Greta Thunberg è arrivata a Lisbona. Dopo venti giorni in mare, a bordo del catamarano La Vagabonde per raggiungere l’Europa, martedì alle 13.45 l’attivista svedese è approdata nel porto turistico nella capitale portoghese, accolta da 300 giovani ambientalisti. Da qui proseguirà verso la Spagna per raggiungere, forse con un treno notturno, Madrid dove parteciperà, il prossimo 13 dicembre, al summit Onu sul cambiamento climatico ...

Il mistero della poltrona Eames Lounge Chair alle spalle di Greta Thunberg : odor di bufala : Diventa molto importante parlare nuovamente di Greta Thunberg oggi 2 dicembre, in relazione ad una poltrona Eames Lounge Chair che sarebbe apparsa alle sue spalle in una foto con la mamma poi pubblicata sui social. Lo scatto ha creato tante polemiche per la natura del prodotto, in relazione sia ai suoi presunti costi, sia per quanto concerne il materiale con cui sarebbe stata realizzata. Ecco perché occorre un approfondimento, secondo i primi ...

Clima - ci risiamo. Greta Thunberg e il suo ridicolo viaggio per ridurre le emissioni : skipper vola dall’Europa agli USA per portarla in catamarano : Greta Thunberg, l’attivista svedese di 16 anni, rifiuta di volare in aereo, compiendo i suoi viaggi transatlantici in barca. L’attivista svedese crede che questa scelta riduca le emissioni di carbonio prodotte dagli aerei. Quindi, quando lo scorso mese Greta ha avuto bisogno di viaggiare dagli Stati Uniti all’Europa per poter partecipare al vertice sul Clima di Madrid (la Cop25 è ufficialmente iniziata oggi), ha viaggiato in barca. Tuttavia, è ...

Intervista a Francesco Montanari de I Medici 3 : “Il mio Savonarola come Greta Thunberg” (video) : È una delle new entry più interessanti della serie: Francesco Montanari de I Medici 3 è Girolamo Savonarola, predicatore e degno avversario della famiglia fiorentina. Nel corso della conferenza stampa di presentazione, l'attore romano aveva anticipato il rapporto che si instaurerà tra Savonarola e Lorenzo il Magnifico (interpretato di nuovo da Daniel Sharman). Si innamorano l’un l’altro, creano una fratellanza, perché entrambi credano nelle ...

Jeremy Clarkson non è gretino : Greta Thunberg è un’idiota : Se pensi all'ospite di un programma televisivo a tema automobilistico, il primo nome che mi viene in mente è quello di Jeremy Clarkson. Il presentatore storico di Top Gear, che con Richard Hammond e James May ha creato uno dei programmi più seguiti al mondo, è deluso dalla disaffezione che il giovane pubblico mostra per questo tipo di spettacolo. La ragione? Lo straripamento dell'allarmismo climatico. “Tutti quelli sotto i 25 anni che conosco – ...

Bella Hadid come Greta Thunberg : dona 600 alberi per compensare le emissioni dei suoi voli : Greta Thunberg ed Ellen DeGeneresGreta Thunberg e l'incontro con papa FrancescoGreta Thunberg e Barack ObamaGreta Thunberg e Leonardo DiCaprioGreta Thunberg e Leonardo DiCaprioGreta Thunberg e Arnold Schwarzenegger Greta Thunberg e Arnold Schwarzenegger Anche Bella Hadid vuole fare qualcosa per il pianeta. La modella americana, 23 anni, ha raccontato di essere rimasta molto colpita dall’esempio e dalla «battaglia per il clima» di Greta ...