Gli obiettivi più urgenti della conferenza sul clima

Cop25 Clima - WWF : “Da Madrid voGliamo una forte spinta a obiettivi molto più ambiziosi per mantenere la promessa di Parigi” : L’ambizione e le azioni per il Clima dovranno essere al centro della Cop25, la conferenza delle Nazioni Unite sul Clima, che si terrà dal 2 al 13 dicembre a Madrid. Il raggiungimento di un livello senza precedenti di gas serra nell’atmosfera significa che ogni ulteriore ritardo metterà il pianeta e chi lo abita su una strada senza via d’uscita e quindi senza futuro. Il WWF, in occasione della COP 25 di quest’anno, invita i decisori ...

Clima : Wwf - da Cop25 voGliamo forte spinta a obiettivi molto più ambiziosi : Roma, 30 nov. (Adnkronos) – “L’ambizione e le azioni per il Clima dovranno essere al centro della Cop25, la conferenza delle Nazioni Unite sul Clima, che si terrà dal 2 al 13 dicembre a Madrid. Il raggiungimento di un livello senza precedenti di gas serra nell’atmosfera significa che ogni ulteriore ritardo metterà il pianeta e chi lo abita su una strada senza via d’uscita e quindi senza futuro”. Così in ...

Clima : Wwf - da Cop25 voGliamo forte spinta a obiettivi molto più ambiziosi (3) : (Adnkronos) – Il WWF si aspetta che la Cop25 porti a termine i negoziati sui mercati del carbonio, faccia progressi sugli aspetti tecnici legati a perdite e danni (loss & damage), per affrontare le esigenze attuali e future e porti a termine il lavoro iniziato dagli attori non statali durante il Climate Action Summit del 2019: il Wwf, inoltre, si aspetta che l’importante ruolo delle città, delle imprese, del settore ...

Clima : Wwf - da Cop25 voGliamo forte spinta a obiettivi molto più ambiziosi (2) : (Adnkronos) – I governi devono sfruttare l’opportunità offerta dalla Cop25 per annunciare Piani e strategie nazionali aggiornati, rafforzati e potenziati, indicando le riduzioni delle emissioni che realizzeranno entro il 2030, sulla strada verso l’obiettivo del carbonio zero entro il 2050.“Dobbiamo assolutamente garantire una forte ed esponenziale riduzione della dipendenza dai combustibili fossili e puntare a ...

Torino - Borja Valero sarebbe tra Gli obiettivi nelle fila dell'Inter : Torino e Inter potrebbero essere due delle società più attive nella prossima sessione di calciomercato. Per motivi diversi i due club hanno l'esigenza di rinforzare le rispettive rose: il Torino ha bisogno di una svolta dopo un inizio di stagione difficile che lo vede lontano dalle posizioni che contano, i nerazzurri invece sono in piena lotta per il primato in classifica con la Juventus e per tenere testa ai bianconeri devono allungare la ...

Calciomercato Juventus - Ruben Neves e Tonali sarebbero Gli obiettivi a centrocampo : Con la finestra di trasferimento invernale alle porte, la Juventus starebbe osservando molti giocatori. Tuttavia, i dirigenti bianconeri non stanno solo facendo piani per l'inverno, ma anche per l'estate. Secondo quanto riportato da 'Calciomercato.com', molti top team stanno seguendo Ruben Neves del Wolverhampton e la Juventus è uno di questi. I bianconeri hanno visto giocare il centrocampista portoghese più volte. In passato anche il Milan era ...

Star Wars Jedi Fallen Order : Lista completa deGli obiettivi e PS4 ufficiali : Manca poco all’uscita di Star Wars Jedi Fallen Order, in anticipo di qualche settimana quest’oggi vogliamo condividere con voi la Lista completa e ufficiale degli Obiettivi e Trofei del gioco. Star Wars Jedi Fallen Order – Obiettivi e Trofei ufficiali Ottieni tutti i trofei Calcia un Phillak che ti ha calciato Ottieni tutte le casse e segreti Sconfiggi quattro creature misteriose Sblocca tutte le abilità ...

Inter - De Paul e Kouame sarebbero Gli obiettivi di gennaio per accontentare Conte : L'Inter ha bisogno al più presto di rinforzi. Nelle scorse partite è emersa tutta la stanchezza degli undici titolari che hanno giocato quasi tutte le partite dall'inizio della stagione. Ad aggravare la situazione si sono aggiunti i vari infortuni, ultimo quello di Matteo Politano. A sottolineare il problema numerico che affligge il club nerazzurro è stato lo stesso Antonio Conte che ha mandato un chiaro messaggio alla società, invitandola ad ...

Biathlon - Lisa Vittozzi : “Non mi nascondo - so quali sono i miei obiettivi ma voGlio pensare gara per gara” : ESCLUSIVA OA SPORT – Abbiamo incontrato durante la Fiera Skipass di Modena l’azzurra Lisa Vittozzi, atleta 24enne del gruppo sportivo dei Carabinieri. Reduce dalla sua miglior stagione in Coppa del Mondo di Biathlon, chiusa al secondo posto nella classifica generale alle spalle di Dorothea Wierer, ha impreziosito la sua splendida annata con la medaglia d’argento conquistata nell’individuale dei Mondiali di Östersund (Svezia), ...

Star Wars Jedi Fallen Order : Lista completa deGli obiettivi e PS4 ufficiali : Manca poco all’uscita di Star Wars Jedi Fallen Order, in anticipo di qualche settimana quest’oggi vogliamo condividere con voi la Lista completa e ufficiale degli Obiettivi e Trofei del gioco. Star Wars Jedi Fallen Order – Obiettivi e Trofei ufficiali Ottieni tutti i trofei Calcia un Phillak che ti ha calciato Ottieni tutte le casse e segreti Sconfiggi quattro creature misteriose Sblocca tutte le abilità ...

Inter - Marotta guarda al mercato dei parametri zero : tra Gli obiettivi ci sarebbe Meunier : L'Inter potrà essere sicuramente la protagonista delle prossime sessioni di calciomercato. A gennaio il club nerazzurro apporrà dei correttivi alla rosa seguendo le richieste del proprio tecnico, Antonio Conte, stando attenti alle opportunità che il mercato darà, come ammesso ieri dall'amministratore delegato, Giuseppe Marotta. Il dirigente nerazzurro, però, sta già guardando anche alla prossima estate visto che da sempre è attento al mercato ...

Ciclismo - Gli obiettivi di Fabio Aru nel 2020 : lasciarsi due anni da incubo alle spalle e tornare se stesso : Il 2020 sarà l’anno della verità per Fabio Aru. Il corridore della UAE Team Emirates è reduce da due anni veramente difficili, ma soprattutto da un 2019 iniziato in maniera complicata con l’operazione all’arteria iliaca alla gamba sinistra e concluso col ritiro alla Vuelta a España in conseguenza di un virus che lo ha colpito proprio nel momento della verità. L’unica nota positiva? Un discreto Tour de France. Ed è quindi giunta ...

Ciclismo - Gli obiettivi di Fabio Aru nel 2020 : lasciarsi due anni da incubo alle spalle e tornare se stesso : Il 2020 sarà l’anno della verità per Fabio Aru. Il corridore della UAE Team Emirates è reduce da due anni veramente difficili, ma soprattutto da un 2019 iniziato in maniera complicata con l’operazione all’arteria iliaca alla gamba sinistra, e concluso col ritiro alla Vuelta a España in conseguenza di un virus che lo ha colpito proprio nel momento della verità. L’unica nota positiva? Un discreto Tour de France. Ed è quindi giunta ...

Ciclismo - Gli obiettivi di Vincenzo Nibali nel 2020 : Giro d’Italia - Olimpiadi e Mondiali nei piani dello Squalo : Vincenzo Nibali ha davanti a sé una stagione 2020 fatta di grandi obiettivi e di tante altre novità. Ovviamente queste ultime sono legate alla sua nuova squadra, la Trek-Segrafredo, che lo ha ingaggiato come nuovo capitano per le grandi corse a tappe. Un obiettivo ben chiaro per la formazione statunitense dalla fortissima matrice italiana. Ed è stata proprio questa una delle motivazioni principali che hanno portato al passaggio del messinese ...