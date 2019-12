X Factor | Eugenio Campagna dopo Calcutta ammette | “Paura e tensione”

Eugenio X Factor - tensione dietro le quinte : schiaffi al muro - poi si sfoga : X Factor 2019, Eugenio Campagna in difficoltà: serata “no” per il cantante di Mara Maionchi Eugenio a X Factor 2019 è sotto i riflettori in questo momento. Ieri sera, durante il sesto Live, è andato un po’ in crisi con l’esibizione sul brano di Calcutta che le ha assegnato Mara Maionchi. Lui era consapevole che […] L'articolo Eugenio X Factor, tensione dietro le quinte: schiaffi al muro, poi si sfoga proviene da ...

«X Factor 13» - Giordana e Nicola : «Eugenio Campagna non si è fatto una bella pubblicità» : Se ci sono due concorrenti che hanno lottato con le unghie e con i denti in questa tredicesima ...

X Factor 13 - Eugenio Campagna stona e polemizza con i giudici : “Sono stanco”. Mara provoca Malika e Samuel : “Le gatte morte si sono svegliate” : La sesta puntata di “X Factor” forse è stata la più godibile di quest’anno. C’era la grande orchestra di 40 elementi, capitanata dal produttore Dardust, che ha messo a durissima prova i concorrenti, i giudici erano più scatenati che mai, ed è scoppiato pure il “caso” Eugenio Campagna, che ha monopolizzato critiche e fischi. Eliminati la trascurabile Giordana, andata più volte allo scontro finale, e Nicola. I protagonisti della ...

X Factor Live 28 novembre 2019 - Eugenio Campagna polemico : 'Sono stanco' : Nel corso del sesto Live di X Factor 2019, andato in onda su Sky il 28 novembre 2019, Eugenio Campagna solleva una polemica contro i giudici, affermando la sua stanchezza dopo le critiche ricevute dagli stessi per la sua esibizione poco precisa. E il web si è scatenato. Eugenio Campagna, polemica contro i giudici: "Sono stanco" Il sesto Live di X Factor 2019 è iniziato con il ballottaggio tra Giordana, la meno votata della scorsa puntata, e ...

Eugenio a X Factor travolto dalle critiche : “Sono stanco” - Cattelan lo bacchetta : X Factor 2019, Eugenio Campagna sbaglia l’esibizione del sesto Live: critiche per il cantautore Un sesto Live non facile per Eugenio Campagna a X Factor 2019. L’Over di Mara Maionchi sembrava uno dei principali candidati alla vittoria finale, insieme a pochissimi altri quest’anno, ma probabilmente si è giocato la vittoria con l’atteggiamento di stasera. Il cantautore […] L'articolo Eugenio a X Factor travolto dalle ...

X Factor 2019 - sesto live show : fuori Giordana e Nicola. Eugenio : «Sono stanco» : Eugenio - X Factor 2019 X Factor 2019 si avvia verso le battute finali con il sesto live show. Qui su DavideMaggio.it, come ogni giovedì sera, si rinnova l’appuntamento con il liveblogging per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade sul palco dell’X Factor Dome. X Factor 2019: la diretta minuto per minuto del sesto live show 21.15: La puntata inizia con Alessandro Cattelan e l’attore Marco ...

X Factor 2019 : Eugenio Campagna canta Cosa Mi Manchi a Fare di Calcutta (VIDEO) – Sesto Live : X Factor 2019: Eugenio Campagna canta “Cosa mi Manchi a Fare” di Calcutta. Il video dell’esibizione nel Sesto Live. La puntata degli inediti è ormai alle spalle, stasera, giovedì 28 novembre su Sky Uno (e in streaming su NowTV) è in onda il Sesto Live di X Factor. Una puntata un po’ diversa rispetto al solito: il Sesto Live si è aperto con un eliminazione diretta, successivamente la puntata è stata divisa in due manche, ...

Eugenio Campagna di XFactor è fidanzato : ecco Giulia. Quel gesto in diretta emoziona : Alle audition si è presentato con la sua chitarra e il brano scritto da lui, ”Glovo”, e fin da subito ha colpito giudici e pubblico. Eugenio Campagna, 28enne di Roma, aveva dedicato il brano a un periodo della sua vita non troppo felice. “Ho scritto una canzone poco tempo fa. Si chiama “Glovo”. Mi sono lasciato da poco. Sono quei momenti in cui sei solo…..Cucinare insieme è bello, mangiare da soli non è proprio un bello spettacolo”, aveva ...

Eugenio Campagna fidanzato con Giulia : bacio tra la folla a X Factor 2019 : Eugenio Campagna X Factor, il cuore del cantante di Cornflakes batte per Giulia: il bacio tra la folla Eugenio Campagna di X Factor 2019 è fidanzato e ne abbiamo avuto la conferma nel daily di oggi. Nella striscia quotidiana, in onda su Sky Uno alle ore 19,30 circa, abbiamo visto i concorrenti ancora in gara […] L'articolo Eugenio Campagna fidanzato con Giulia: bacio tra la folla a X Factor 2019 proviene da Gossip e Tv.

Inediti X Factor 2019/ Pagelle : Eugenio Campagna top - Giordana a rischio : Inediti X Factor 2019, il quinto Live Show vede Giordana meritatamente ballottaggio. Inediti poco convincenti deludono i Booda e Nicola Cavallaro.

X Factor 2019 Gli Inediti : Eugenio Campagna canta Cornflakes (Testo e Video) : X Factor 2019: Eugenio Campagna canta Cornflakes il suo inedito. Ecco il testo e il video dell’inedito. Ci siamo, il momento più importante per i concorrenti di X Factor 2019 è arrivato: i sette concorrenti della tredicesima edizione del programma di Sky Uno hanno presentato gli Inediti ed entreranno di fatto nel mercato discografico. Il quinto live dello show in onda ogni giovedì alle 21:15 su Sky Uno, e live in streaming su NowTV, è ...

X Factor 2019 : Eugenio Campagna canta Delicate di Damien Rice (VIDEO) – Quarto Live : X Factor 2019: Eugenio Campagna canta “Delicate” di Damien Rice. Il video dell’esibizione. Più di ogni altra puntata, superare il Quarto Live per gli otto concorrenti è una questione di vitale importanza perchè settimana prossima presenteranno i loro inediti. Il Quarto Live di X Factor 2019, è in onda stasera, giovedì 14 novembre alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NowTV. Nella puntata di stasera i concorrenti sono stati ...

X Factor 2019 : Eugenio Campagna canta Cornflakes - un suo inedito (VIDEO) – Terzo Live : X Factor 2019: Eugenio Campagna canta “Cornflakes”, un suo inedito. Il video dell’esibizione. Ormai la gara è entrata nel vivo dopo due Live e stasera i dieci concorrenti rimasti si sfidano per evitare la doppia eliminazione prevista. Il Terzo Live di X Factor 2019, è in onda stasera, giovedì 7 novembre alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NowTV. Nella puntata di stasera i concorrenti si sono esibiti con i loro cavalli di ...