This is us 3 | su Amazon Prime Video la serie ‘specchio’ che parla di noi

tvzap.kataweb

(Di lunedì 2 dicembre 2019)is us, da domenica 1 dicembre 2019 su, continua a mostrare come i dettagli della nostra vita incidano su chi diventeremo e come i rapporti che condividiamo tra di noi possano trascendere il tempo, la distanza e persino la morte. La, perfetto mix di drama e comedy, due ingredienti fondamentali per una storia in cui tutti possono rispecchiarsi e riconoscere il sapore dolce e amaro delle proprie vite, si presenta al pubblico con il claim “Ognuno di noi ha una famiglia, ognuno di noi ha una storia. Tre fratelli, tre spazi temporali, tre stagioni”. GUARDA ORA ‘IS US’ SUSei nominations agli Emmy Awards, altrettante ai Glebes, dove è stato premiato nel 2018 Miglior attore in unadrammatica Sterling K. Brown, è un dramma familiare narrato su molteplici archi temporali che ha conquistato tutti con la sua capacità di puntare ...

olavbirkin : Duran Duran Videos are the best! If you enjoy Duran videos, you'll love this book - this_cool_boy_ : Mental Shock: la prima avventura per Amazon Alexa - arcadiaMMXV : @SimoDeMeuron Scherzi..? Con tutto il rispetto per i doppiatori italiani, seppur eccezionali attori vocali, la vers… -