Surface Laptop 3 13 5″ | abbiamo messo alla prova la terza generazione del notebook

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Per ladelMicrosoft ha deciso di ampliare l’offerta rispetto al passato, sia dal punto di vista delle dimensioni, commercializzandolo con schermi da 13,5″ e 15″, sia dal punto di vista del design, con varianti full-metal ad affiancare quelle con l’area a circondare la tastiera in Alcantara. Durante le ultime settimaneto il modello da 13,5″, in una configurazione con CPU Intel i5-1035G7, 8GB di RAM ed SSD da 256GB. Il design del3 è semplice, sottile e con linee molto pulite, nel modello inesaltate dcolorazione Nero Satinato del corpo interamente in alluminio; durante l’uso ildi Microsoft offre un’ottima sensazione di resistenza e durabilità senza che il peso ne venga influenzato (1,29Kg circa). Ottimo a nostro parere lo schermo, capace di offrire con il suo ...

