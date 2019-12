Santori da Fazio | Sardine nemico numero uno del populismo Ma il web insorge

ilgiornale

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Mariangela Garofano Ospite a "Che Tempo Che Fa", il leader delleMattiaha risposto alle domande di Fabiorestando però sul vago riguardo alla posizione politica del neo movimento, cosa che non è piaciuta al popolo del web Nella puntata di domenica 1 dicembre,di Che Tempo Che fa, Fabioha invitato alcuni rappresentati del movimento delle. Erano presenti Roberto Morotti, Giulia Trappoloni, Andrea Garreffa e l’ormai noto Mattia, che si è fatto ancora una volta portavoce del movimento. Durante l’intervistaha affermato: “Il messaggio potente è stato proprio questo: con una semplice sardina siamo diventati iluno deldi destra, non solo in Italia ma anche in Europa. Lo si vede da quanto siamo attaccati sul web". Ma tra la domande del conduttore, non poteva mancare quella che ultimamente si stanno facendo ...

