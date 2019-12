Prescrizione | governo continua a litigare Pd-Iv sulle barricate

Governo diviso sulla riforma della Prescrizione : A un mese dall'entrata in vigore delle nuove norme sulla prescrizione, è scontro tra Pd e M5s sulla riforma Bonafede. Con i magistrati che avvertono: senza interventi organici e strutturali "produrrà squilibri". E i riflettori si spostano sull'Aula di Montecitorio che lunedì sarà chiamata a votare la richiesta di esame con urgenza della proposta di legge di Forza Italia che mira a stoppare l'attuazione delle nuove norme, abrogando la legge ...

Prescrizione - Conte : “Governo a rischio? No pericoli con riforma - ma certo che troveremo accordo di maggioranza” : Con il nodo Prescrizione ancora irrisolto e gli appelli del forzista Enrico Costa affinché Pd e i renziani di Italia Viva votino il suo disegno di legge per bloccare e cancellare l’entrata in vigore della riforma Bonafede sulla Prescrizione che entrerà in vigore dal 1 gennaio 2020, è il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ad allontanare le ombre sul futuro del governo, che traballa sul capitolo giustizia: “Rischi per la tenuta ...

Enrico Costa - la proposta al Pd su Prescrizione e processi. Mina Forza Italia - salta in aria il governo? : L'alleanza Pd e Cinque Stelle non può ancora ritenersi consolidata. A mettere i bastoni fra le ruote del Conte bis è Enrico Costa. L'ex viceministro della Giustizia ai tempi di Angelino Alfano, ora in quota Forza Italia, ha posto i dem di fronte a due proposte molto appetitose. Si tratta dell'aboliz