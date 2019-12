Per un sequel di Death Stranding Hideo Kojima vorrebbe ' partire da zero'

Giulia De Lellis dopo il successo del suo primo libro pensa a un sequel : 'Perché no' : "Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza" potrebbe avere un seguito: è questa la notizia che impazza in rete, dopo che Giulia De Lellis ha rilasciato una chiara dichiarazione in merito. Interpellata ad un evento al quale ha partecipato sulla possibilità di replicare l'esperienza di scrittrice dopo l'enorme successo ottenuto all'esordio, l'influencer ha fatto sapere di essere disposta a pensarci. Giulia è inarrestabile: potrebbe ...

The End of the F *** ing World 2 è il sequel che ci si doveva aspettare (Per fortuna) : Cosa ci fa Alyssa (Jessica Barden) sdraiata su un divano abbandonato nel bosco vestita da sposa? E' solo uno degli interrogativi davanti a cui si troverà il pubblico vedendo le prime puntate della seconda stagione di The End of the F***ing World. Disponibile su Netflix da oggi, 5 novembre 2019 (in Inghilterra ha debuttato ieri su Channel 4), la seconda stagione della serie che quasi due anni fa ha divertito mezzo mondo rilancia senza perdere la ...

Persona 5 Scramble : The Phantom Strikers sarà un sequel diretto di Persona 5? Nuovo trailer disponibile : Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers è il Nuovo atteso RPG action di Koei Tecmo e Omega Force, e come ci è stato fatto notare non si tratta di un semplice spin-off alla Dynasty Warriors.Persona 5 Scramble si vuole porre infatti come un più diretto sequel di Persona 5, per cui vi consigliamo di non perdervi l'ultimo trailer uscito, che vi proponiamo qui di seguito.Ambientato 5 mesi dopo gli eventi di Persona 5, la storia si concentrerà sullo ...

Con Overwatch 2 Blizzard sPera di influenzare l'industria e l'approccio alla realizzazione dei sequel : Overwatch 2, annunciato poco fa da Blizzard, è un prodotto abbastanza "strano". È un sequel, ma contiene l'intero primo gioco. I possessori del gioco originale otterranno alcune parti del sequel gratuitamente, inclusi tutti i nuovi eroi, le nuove mappe, una nuova modalità e persino miglioramenti dell'interfaccia utente.L'unica cosa che i giocatori dell'originale Overwatch non otterranno sono le nuove Missioni Storia e Missioni Eroe in ...

“El Camino” - ecco Perché vedere il film sequel di Breaking Bad (anche se non avete seguito la serie) : Potrebbe perfino essere uno di quei film di genere vagamente astratti, tra Wim Wenders e David Lynch, ovviamente un po’ strafatti di metanfetamine. El Camino – a Breaking Bad movie (da poche ore online su Netflix) preso così, senza aver mai visto un episodio che uno di una delle serie più amate al mondo, potrebbe finire tra le pieghe di un festival di cinema di lusso. Un tizio solitario impaurito, pieno di cicatrici nel viso, fugge nella notte ...

Joaquin Phoenix : "Un sequel di Joker? Sarebbe bello. Per il ruolo ho Perso 23 chili : sentivo di impazzire" : “Joker” è arrivato al cinema da pochi giorni, ma visto il grande successo qualcuno già pensa al sequel. A parlarne è lo stesso protagonista, Joaquin Phoenix, che ha dichiarato: “Non pensavo che questo film Sarebbe stato così importante per me. Onestamente, non riesco a smettere di pensarci. Ne ho parlato con Todd Phillips, mi piacerebbe lavorare di nuovo con lui. Se ci fosse qualcos’altro da ...

Angelina Jolie e Michelle Pfeiffer a Roma Per Maleficent – Signora del Male - sequel dal messaggio ambientalista (foto) : Angelina Jolie e Michelle Pfeiffer a Roma presentano Maleficent - Signora del Male, sequel del film che rivisita la celebre cattiva Disney de La Bella Addormentata Nel Bosco. Nel nuovo capitolo, la principessa Aurora (Elle Fanning, assente all'anteprima stampa) è cresciuta e si prepara a sposare il principe Filippo (Harris Dickinson). La regina Ingrith di Ulstead (la Pfeiffer), però, progetta di servirsi del matrimonio per dividere per sempre il ...