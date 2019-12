Mes | Luigi Di Maio e il retroscena sullo scontro con Conte e Gualtieri | Il governo

Mes - Claudio Borghi e l'urlo alla Camera rivolto a Luigi Di Maio : "Alzati e vattene" : Una protesta fragorosa, urlata, quella del leghista Claudio Borghi alla Camera, dove Giuseppe Conte si è presentato per riferire sul Mes, il controverso fondo salva-Stati. Il premier nega di averlo firmato, afferma che Matteo Salvini e il governo precedente erano al corrente di tutto. Ma non solo: i

Luigi Marattin a L'aria che tira : "Sul Mes discussione surreale - piena di balle come quelle di Matteo Salvini" : In collegamento da Piazza Montecitorio con L'aria che tira su La7, Luigi Marattin, di Italia Viva, interviene sulla questione del Mes e sulle polemiche su Matteo Renzi che ha disertato il vertice di domenica primo dicembre: "Stiamo assistendo a una discussione surreale, noi siamo d'accordo con la li

Sergio Mattarella - il Messaggio del fedelissimo Pierluigi Castagnetti : "Cala il sipario sul governo" : C'è un messaggio lanciato su Twitter da Pierluigi Castagnetti che la dice lunga sulla durata del governo giallo-rosso: "È oggettivamente sempre più difficile continuare a governare in questo modo, dove i Cinque Stelle rimettono in discussione ogni cosa ogni giorno, pensando solo a un molto ipotetico

Luigi Di Maio - capolavoro al contrario sul Mes : com'è riuscito a farsi sfiduciare dai ministri M5s : Il capolavoro al contrario di Luigi Di Maio: farsi sfiduciare dal Movimento 5 Stelle confermando una posizione già espressa nel programma per le politiche del 2018, il Mes. Non è il "no" del capo grillino a inquietare ministri e parlamentari pentastellati, quanto la gestione caotica delle ultime set

Luigi Di Maio - colpo di scena. Sorgi : "Contro Conte e Pd ha vinto lui" - come li ha Messi nel sacco : E se alla fine avesse vinto Luigi Di Maio? Secondo Marcello Sorgi, autorevolissimo editorialista della Stampa, alla fine la vittoria negoziale del capo grillino sul premier Giuseppe Conte e il Pd è netta. Si va dalle autonomie e si continuerà su concessioni autostradali, abolizione della prescrizion

Mes - Gianluigi Paragone mette Di Maio e grillini spalle al mure : "Vi faccio quattro domande" : Sul Mes basterebbe ricordare quello che diceva Giuseppe Conte il 27 giugno 2018: "Siamo contrari". Oggi però, sottolinea Gianluigi Paragone, senatore M5s ed euro-scettico convinto, "Peppino il Rinoceronte si è trasformato, tornato a casa, in quel campo europeista, del quale il Pd detiene le chiavi i

Mes - Luigi Di Maio fa la guerra a Conte e Pd. Retroscena : rinvio del voto o crisi di governo : Il Mes per Luigi Di Maio è diventato una questione di vita o di morte. Motivo? Più per la faccia dei grillini che per l'Italia e gli italiani. Il leader del Movimento 5 Stelle lancia l'assalto al premier Giuseppe Conte e al Pd, favorevoli all'approvazione del Fondo Salva Stati. Dopo mesi di silenzio

M5S : 'diffamò Luigi Genovese' - Di Battista rischia processo a Messina : Palermo, 29 nov. (Adnkronos) - L'ex deputato del M5S Alessandro Di Battista rischia di finire sotto processo per diffamazione nei confronti di Luigi Genovese, giovane deputato regionale siciliano e figlio di Francantonio Genovese, ex deputato nazionale condannato per corruzione elettorale. Di Battis

Mes - Gianluigi Paragone contro Roberto Gualtieri : "L'uomo che ha firmato le norme sul bail-in" : Nel mirino di Gianluigi Paragone ci finisce ancora il Mes, il controverso e contestatissimo fondo salva-Stati: "Ho denunciato la gravità di quel meccanismo e di quella riforma che, quindi, non si deve votare. Perciò mi auguro che il M5S sia coerente con quello che ha sempre detto e con quello che ha

Gianluigi Paragone contro Giuseppe Conte e Luigi Di Maio : "Mes - non lo voterò mai" : Tornano gli attacchi interni al Movimento 5 Stelle. Ancora una volta a scalfire l'unità dei pentastellati è GianLuigi Paragone. Il dissidente per antonomasia, ai microfoni della trasmissione L'Italia s'è desta, ha riserbato critiche a tutti i suoi colleghi: da Luigi Di Maio (preso di mira da qualsia

Giuseppe Conte e il caso Mes - la metà dei grillini tace : il piano per fermare Luigi Di Maio : Nonostante tutto il Movimento 5 Stelle sia coeso contro il patto segreto presumibilmente firmato da Giuseppe Conte, è il leader a forzare particolarmente la mano. Un dettaglio che non è passato inosservato al Giorno che ha visto, nelle dichiarazioni dei deputati grillini, la manina di Luigi Di Maio:

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - l'asse contro Conte : così si ribellano alla riforma Ue del Mes : Non sono solo le opposizioni a mettere i bastoni tra le ruote a Giuseppe Conte. La questione del presunto accordo segreto stipulato con l'Unione europea sta mandando su tutte le furie anche i Cinque Stelle. "Il Parlamento aveva dato un preciso mandato al Presidente del Consiglio - tuonano i deputati

Luigi Di Maio - il Messaggio di Dario Franceschini : "Così non si va avanti". Qua crolla tutto : La tenuta del governo è a rischio: il caso Ilva, le fratture interne al Movimento 5 stelle, le picconate di Matteo Renzi e infine le elezioni regionali, appuntamento cruciale per il futuro dell'alleanza di governo. Nicola Zingaretti teme la debacle in Calabria ed Emilia-Romagna. Un'eventuale sconfit