Lucia Bramieri | chi è | carriera e vita privata sulla nuora del noto comico

L’ex di Lucia Bramieri fa un Appello a Barbara D’Urso! : Dopo le dichiarazioni di Lucia Bramieri, il suo ex fidanzato, Gianluca Mastelli, ha lanciato un Appello a Barbara D’Urso. Mastelli in lungo post sui social prima si è scagliato contro la Bramieri, rea secondo lui di dire falsità e di non essere matura, e poi addirittura a tirato in mezzo la D’Urso facendole un Appello. Ecco i dettagli. Il nome di Gianluca Mastelli a molti non dirà niente, mentre altri lo ricorderanno per la sua breve ...

Pomeriggio 5 - Gianluca Mastelli : "Barbara d'Urso dovrebbe invitarmi per replicare a Lucia Bramieri" : A distanza di settimane dalla fine della storia d'amore con Lucia Bramieri, Gianluca Mastelli è tornato a parlare, su Facebook. L'ex cavaliere di 'Uomini e Donne' si è sfogato sui social perché l'ex gieffina, in alcune dichiarazioni rilasciate a 'Pomeriggio 5', ha fatto intendere che la storia "in orizzontale funzionava, ma in verticale no. C’erano molte discussioni tra di noi, piangevo sempre e io ho preferito chiudere".prosegui la ...

Simone Coccia "faccio uova come le galline"/ Video - Lucia Bramieri "Non stai bene!" : Simone Coccia Colaiuta Video Instagram: "Faccio uova come le galline". Lucia Bramieri commenta: "Tu non stai bene! Tu non sei una gallina, sei un gallo!".

Lucia Bramieri e Simone Coccia ripresi dalla d’Urso : “Non fate i pagliacci” : Pomeriggio 5, Simone Coccia e Lucia Bramieri rispondono al gossip su un presunto bacio fra loro Simone Coccia e Lucia Bramieri sono stati ospiti del salotto di Pomeriggio 5 nella puntata di oggi, mercoledì 9 ottobre. Barbara d’Urso li ha invitati dopo alcune foto uscite sulle riviste e che mostrerebbero un bacio fra gli ex […] L'articolo Lucia Bramieri e Simone Coccia ripresi dalla d’Urso: “Non fate i pagliacci” ...

Simone Coccia Smentisce il Tradimento con Lucia Bramieri! : A Pomeriggio 5 Simone Coccia ancora una volta nel mirino per un presunto Tradimento nei confronti di Stefania Pezzopane. E di mezzo c’è di nuovo Lucia Bramieri. Ecco cosa è emerso in diretta da Barbara D’urso! Simone Coccia ha tradito l’onorevole Pezzopane, sempre con Lucia Bramieri. E’ questa la news di gossip che sta girando in questi giorni. Già ai tempi del Grande Fratello 15 si era parlato di un flirt, a causa degli sms piccanti ...

Lucia Bramieri : Gianluca Mastelli non andava bene - ma non ho parlato di tradimenti : La relazione tra Lucia Bramieri e Gianluca Mastelli è stata una delle più argomentate nel salotto di Barbara d’Urso e, dopo numerosi gossip, è stata lei a chiarire i motivi per cui ha deciso di scrivere la parola fine sulla loro storia. Era stata proprio la Bramieri a raccontare che la sua relazione con Mastelli era finita, ma aveva preferito non approfondire i dettagli di quell’addio. “Io ho creduto a Gianluca gli ho dato fiducia e lui mi ha ...

“La vita è imprevedibile”. La ex gieffina Lucia Bramieri posta un video dall’ospedale. Apprensione tra i fan : Malore nella notte per la mamma di Lucia Bramieri, ex concorrente del Grande Fratello, nonché ex moglie di Cesare, figlio di Gino Bramieri. Nella notte tra il 24 e il 25 settembre, più o meno intorno alle due, sua madre si è sentita poco bene. È stata la stessa Bramieri a far sapere che la madre non era stata bene postando su Instagram la foto di un macchinario ospedaliero. “Questo messaggio è solo per dirvi che la vita è imprevedibile… dal ...