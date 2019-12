Inter | Suning vorrebbe accontentare Conte | Chiesa e Vidal per la lotta scudetto

Inter - Suning avrebbe detto no al possibile arrivo di Arturo Vidal : La prossima sessione di calciomercato, a gennaio, vedrà sicuramente l'Inter tra le grandi protagoniste. I nerazzurri dovranno muoversi necessariamente per rinforzare la rosa come affermato dal tecnico, Antonio Conte, e confermato dall'amministratore delegato, Giuseppe Marotta. Saranno almeno tre i rinforzi che cercherà sul mercato la società nerazzurra per soddisfare le richieste del proprio allenatore. Arriverà un centrocampista, un attaccante ...

Quanto ha speso Suning per l’Inter : ecco tutte le cifre : Quanto ha speso Suning Inter – Il 28 giugno scorso Suning ha “festeggiato” tre anni dal suo sbarco in Italia alla guida dell’Inter. Il bilancio chiuso al 30 giugno 2019 rappresenta così il terzo esercizio da quando la società di Zhang Jindong ha acquisito la maggioranza del club nerazzurro. E tra le righe del bilancio emerge […] L'articolo Quanto ha speso Suning per l’Inter: ecco tutte le cifre è stato ...

Debiti Inter a 770 milioni : 200 sono verso Suning : Quanti Debiti ha l’Inter? Cala nel corso della stagione 2018-2019 il debito del gruppo Inter. Secondo quanto riportato nel bilancio consolidato di FC Internazionale SpA al 30 giugno 2019 i Debiti complessivi, compresi quelli verso società di calcio e fornitori, erano pari a 773,8 milioni di euro, in calo di circa 40 milioni rispetto agli […] L'articolo Debiti Inter a 770 milioni: 200 sono verso Suning è stato realizzato da Calcio e ...

Inter - il 25% del fatturato arriva da Suning e dall’Asia : Poco più del 25% dei ricavi dell’Inter arrivano da Suning e dalle aziende cinesi, percentuale in calo rispetto alla passata stagione. È quanto emerge dalla lettura del bilancio del club nerazzurro al 30 giugno 2019, chiuso con ricavi record per 417 milioni di euro e un rosso di circa 48,4 milioni di euro. Nel dettaglio, […] L'articolo Inter, il 25% del fatturato arriva da Suning e dall’Asia è stato realizzato da Calcio e Finanza - ...

Inter a casa Balotelli - e fatturato record con Suning : Mentre la squadra di Antonio Conte si prepara alla trasferta di domani a Brescia, la casa di Mario Balotelli, per ritentare la scalata alla vetta di serie A, il club lancia l'assalto alle big anche a livello economico grazie all'effetto Suning. L'assemblea dei soci ha approvato un bilancio da record in termini di fatturato: i ricavi hanno raggiunto quota 417 milioni plusvalenze comprese (+20% rispetto ai 347 del 2017/18), un livello mai toccato ...

Calciomercato Inter - a Conte risponde Suning - subito due campionissimi dal Barcellona : Antonio Conte è molto preoccupato per la situazione dell’Inter. Lo sfogo dell’allenatore nerazzurro è arrivato subito dopo il pareggio della squadra nerazzurra con il Parma. Troppi giocatori infortunati e impossibilità di fare il turnover. Ai box l’Inter ha giocatori del calibro di Sensi, Alex Sanchez, D’Ambrosio e Vecino. Non sono al massimo della forma De VRIJ e Aasamoah. Alla fine della partita con il Parma il tecnico nerazzurro si è ...

Inter - in arrivo 130 milioni di euro per il mercato : Suning punta su Tonali e Giroud : Dopo gli infortuni di Alexis Sanchez, Danilo D'Ambrosio e Stefano Sensi arrivano finalmente buone notizie in casa Inter. Il club nerazzurro infatti incasserà ben 130 milioni di euro, soldi che arriveranno dai giocatori che saranno riscattati dalle squadre in cui sono in prestito da questa estate. Una somma che permetterebbe a Zhang di investire in maniera importante sul mercato. Nello specifico, sono quattro i giocatori che porteranno introiti ...