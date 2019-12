I 5 MIGLIORI MICROFONI USB PER STREAMING 2019 : Lo STREAMING Live sta sempre prendendo più piede nel panorama d’intrattenimento Globale ; come ad esempio le piattaforme Twitch e Youtube. Naturalmente per cominciare a fare live o semplicemente un podcast dal vivo è necessario avere un microfono. Ma quale microfono è meglio per il mio portafoglio e le mie esigenze ? Naturalmente le opzioni sarebbero tantissime. Ma oggi cercherò di darvi dei consigli utili affinché voi scegliate il miglior ...