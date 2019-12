FORMAZIONI Cagliari Sampdoria | Quagliarella sfida Simeone

Cagliari-Sampdoria - le FORMAZIONI ufficiali : out Nandez e Rigoni : Cagliari-Sampdoria, le formazioni ufficiali – Il monday night della quattordicesima giornata di Serie A mette di fronte, alla Sardegna Arena, gli uomini di Maran e quelli di Ranieri. I primi, in cerca di riscatto dopo il pari beffa e in rimonta nel finale a Lecce, per continuare a sognare l’Europa. I secondi, in seguito agli 8 punti nelle ultime quattro, vogliosi di fare ancora bene per uscire dalla zona salvezza. Gli ...

UFFICIALE – Lecce-Cagliari si gioca : ecco le FORMAZIONI ufficiali : Lecce-Cagliari, la gara rinviata ieri per avverse condizioni meteo si giocherà regolarmente alle 15 Lecce-Cagliari, le condizioni meteo sono nettamente migliorate: si gioca regolarmente il match della 13^ giornata di Serie A, in programma alle 15.00 il recupero della sfida al Via del Mare, gara prima posticipata e poi rinviata nella serata di domenica per via dell’impraticabilità del campo. formazioni ufficiali Lecce-Cagliari LECCE ...

Lecce-Cagliari - le FORMAZIONI ufficiali : undici tipo per i sardi - c’è Shakhov nei giallorossi : Ultimo match della domenica valido per la tredicesima giornata del campionato di Serie A, la stagione entra sempre più nel vivo, in serata in campo Lecce e Cagliari. Momento strepitoso per la squadra di Maran che punta ad ottenere un nuovo risultato positivo, l’intenzione del club sardo è quella di lottare fino alla fine per una qualificazione in Europa. Momento magico per il Cagliari che gioca un calcio spettacolare e molto concreto ...

Lecce-Cagliari - le probabili FORMAZIONI : recupera Lapadula : Si torna in campo per la tredicesima giornata del campionato di Serie A, il massimo torneo italiano si è fermato per lasciare spazio alle Nazionali. Domenica grande spettacolo con tante sfide interessanti, si gioca anche la partita tra Lecce e Cagliari. La squadra di Liverani gioca un buon calcio ma fino al momento ha raccolto troppo poco in termini di punti, entusiasmante la stagione per gli uomini di Maran che puntano la zona Europa. Il ...

Cagliari-Fiorentina - le FORMAZIONI ufficiali : Montella sceglie Vlahovic - Klavan e Rog per Maran : Cagliari-Fiorentina, le formazioni ufficiali – Torna in campo la Serie A. Si gioca la dodicesima giornata di campionato. Ad aprire questa domenica di calcio italiano sarà Cagliari-Fiorentina. I sardi sono la sorpresa di questo avvio di stagione e puntano a confermarsi ai piani altissimi della classifica. Impegno non semplice visto che alla S”ardegna Arena” arriva la Fiorentina di Montella. I viola sono reduci dal pari ...

Cagliari-Fiorentina - le probabili FORMAZIONI : Montella prepara la sorpresa : Continua il programma valido per la 12^ giornata del campionato di Serie A, la stagione entra sempre più nel vivo e sono in arrivo importanti indicazioni per il proseguo del torneo. In particolar modo il lunch match della domenica regala la sfida tra Cagliari e Fiorentina, due squadre che stanno disputando una stagione ottima e puntano obiettivi di alta classifica. In particolar modo momento magico per la squadra di Maran che occupa ...