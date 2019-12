Fast and Furious | Tyrese Gibson ricorda Paul Walker a sei anni dalla morte

movieplayer

(Di lunedì 2 dicembre 2019)hatoa seisua tragicacon una serie di post toccanti sui suoi account social.ha omaggiatondolo con un toccante post su Instagram a sei, avvenuta per via di un incidente stradale. L'attore e cantante - che ha recitato nel franchise dianddal secondo all'ottavo capitolo - si è soffermato su alcuni ricordi personali sull'attore e sulla difficoltà di accettare che un destino simile lo abbia portato via ai suoi cari e a chi gli voleva bene. "Seifa in questo giorno ho ricevuto la peggior telefonata che abbia mai ricevuto in vita mia". Così scrivea corredo della foto in ...

