Clima | con il caldo aumentano i parti prematuri

La Fed fa i conti con il cambiamento Climatico : Powell, Brainard e i loro colleghi per la prima volta affrontano l’effetto serra e le implicazioni che ha per la politica monetaria e la supervisione del sistema finanziario. Ispirati dagli istituti centrali europei e nonostante Donald Trump

Clima - gli allarmisti vogliono cambiare la definizione di “cambiamenti Climatici” per renderla più shock : il delirio continua : C’è stato un momento in cui si è iniziato a parlare di “riscaldamento globale”. Poi c’è stato lo “sconveniente” periodo tra gli anni ’90 e inizio 2000, in cui la temperatura globale media in realtà non è aumentata. Quindi, la definizione di “riscaldamento globale” è stata riformulata dagli allarmisti in “cambiamenti Climatici” e la nuova definizione è stata ampiamente adottata anche dai mass media, dimenticando che il Clima della Terra cambia, è ...

Clima - il segretario dell’Onu Guterres alla conferenza di Madrid : “La scelta è tra speranza di un mondo migliore o la capitolazione” : Una domanda, come un pugno nello stomaco: “Vogliamo davvero restare nella storia come generazione di struzzi, che passeggiava mentre il mondo bruciava?”. All’apertura della Cop25, che si svolge a Madrid fino al 13 dicembre, parlando ai rappresentanti dei circa 200 Paesi firmatari dell’accordo di Parigi, tra cui circa 40 capi di stato e di governo, il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres pone tutti davanti a un bivio, sottolineando che è ...

Clima - l’Italia ha scelto di puntare sul gas. Con buona pace di tutti : Le notizie sui disastri degli effetti dei cambiamenti Climatici, al nord come nel sud del Paese, sono ormai all’ordine del giorno. Da diversi anni, oltre a intensificarsi in forza distruttiva, tali eventi si susseguono con sempre maggiore frequenza. Le Nazioni Unite, attraverso il panel intergovernativo sui cambiamenti Climatici (Ipcc) pubblica regolarmente allarmi per i decisori politici che, a oggi, con poca efficacia e ancor meno efficienza, ...

Di cosa si parlerà alla conferenza sul Clima Cop25 di Madrid : (foto: Pablo Blazquez Dominguez/Getty Images) Dal 2 al 13 dicembre si terrà a Madrid la Cop25, ovvero la conferenza sul cambiamento climatico organizzata dalle Nazioni Unite. L’edizione di quest’anno avrebbe dovuto tenersi a Santiago del Cile, ma è stata spostata in Spagna per via dei gravi problemi di instabilità sociale che stanno interessando il paese negli ultimi mesi. Il vertice ha come principale obiettivo quello di definire politicamente ...

Conferenza sul Clima : la COP25 nel 2° anno più caldo per il pianeta dal 1880 : “La responsabilità del Summit di Madrid è aumentata da un 2019 che si classifica fino ad ora come il secondo più caldo di sempre sul pianeta facendo registrare una temperatura sulla superficie della terra e degli oceani, addirittura superiore di 0,94 gradi rispetto alla media del ventesimo secolo“: è quanto emerge dalle elaborazioni Coldiretti in occasione del Summit sul Clima (COP25) in Spagna sulla base dei dati dei primi dieci ...

Cambiamento Climatico - viaggio nei Paesi del mondo che pagano il conto : “Politici - le emissioni sono tra le cause delle migrazioni” : “Queste persone non sanno neanche cosa sia il Cambiamento climatico. Vedono le terre inaridirsi, e per sopravvivere si spostano. Spesso internamente, oppure con i famosi viaggi della morte sui barconi”. Mattia Dell’Era ha 41 anni e come lavoro fa il responsabile comunicazione digitale della Fondazione L’Albero della Vita, che da vent’anni si occupa di protezione dell’infanzia in Italia e nel mondo. È proprio con L’Albero della Vita che Mattia, ...

Clima - al via Conferenza mondiale di Madrid. Obiettivo : implementare i piani nazionali sulle emissioni (che sono già insufficienti) : Emergenza e piani nazionali Climatici. Ruoterà attorno a questi due focus la Conferenza mondiale sul Clima (Cop 25), che si apre oggi (2 dicembre) a Madrid (dopo che il Cile ha rinunciato a organizzarla a causa dei recenti disordini interni, pur mantenendone la presidenza) e alla quale partecipano 196 Paesi, oltre all’Ue. Ma mentre l’emergenza è una certezza, i piani che gli Stati devono aggiornare ogni cinque anni, altrimenti noti come Ndc ...

