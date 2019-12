Primo Greganti | Il finanziamento pubblico ai partiti è un sostegno alla

huffingtonpost

(Di domenica 1 dicembre 2019) “Per far funzionare una moderna democrazia c’è un costo, che aiuterebbe a prevenire altri costi”.non ha dubbi: in un’intervista a La Stampa spiega perché secondo lui dare fondi pubblici ai, sebbene impopolare, non sia sbagliato. Si legge sul quotidiano di via Lugaro:Ilaidovrebbe rispondere a due criteri essenziali. Che sia undemocrazia, quindi a strutture che consentono un rapporto con i cittadini. Attività editoriali, sedi, scuole di partito. Tutto questo può essere parzialmente aiutato con un. Secondo: un partito deve avere le funzioni che prevede la Costituzione, tornare a essere anche una grande scuola civica e comportamentale.Una legge sulai, sostiene, sarebbe un aiuto a prevenire la corruzione, ...

