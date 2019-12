Nuove indagini UE per Google | che rischia un’altra multa

Programmi TV di stasera - mercoledì 23 ottobre 2019. Su Rai2 Nuove indagini per «Rocco Schiavone» : Marco Giallini è Rocco Schiavone Rai1, ore 21.25: Brooklyn – 1^Tv Film di John Crowley del 2015, con Saoirse Ronan, Domhnall Gleeson. Prodotto in Irlanda/GB. Durata: 99 minuti. Trama: Nei primi anni Cinquanta, la giovane irlandese Ellis Lacey emigra a Brooklyn, dove – a differenza di quanto le accadeva nella sua piccola città natale – ha l’opportunità di trovare un lavoro e l’amore di un italo-americano. Quando una ...

Pianoro - Nuove indagini : "Così hanno violato la privacy dei bambini" : Costanza Tosi Le relazioni contenenti i profili psicologici dei minori sono state ritrovate abbandonate tra gli scaffali di un armadio nel comune di Pianoro Centinaia di bambini schedati. Nomi, cognomi e profili psicologici. I loro dati erano alla portata di tutti, abbandonati in un armadio dell’ufficio comunale di Pianoro , in provincia di Bologna. A ritrovare casualmente le schede è stato Luca Vecchiettini, capogruppo della Lega. ...

Il gip di Roma nega l'archiviazione e dispone Nuove indagini sull'omicidio Ilaria Alpi : Il gip di Roma Andrea Fanelli ha rigettato la richiesta di archiviazione avanzata dal pm della Capitale, Elisabetta Ceniccola, dell'indagine relativa all'omicidio della giornalista Ilaria Alpi e dell'operatore Miran Hrovatin, avvenuto il 20 marzo del 1994 a Mogadiscio, in Somalia. Il giudice ha inoltre disposto nuove indagini . Quella avanzata dalla procura era la seconda richiesta di archiviazione dopo che nel giugno del 2018 il gip, accogliendo ...

