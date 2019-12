La pioggia non ferma le sardine a Milano | in migliaia in piazza Duomo

Sardine - “Milano non si Lega”. Pienone anche in piazza Duomo nonostante la pioggia. L’evento inizia con la lettura della Costituzione : La pioggia di Milano non ferma le Sardine, tanto che la manifestazione, iniziata nella più piccola piazza dei Mercanti, si è presto spostata in piazza Duomo. Migliaia di ombrelli e Sardine di cartone colorate, di giallo, di arancione, di azzurro sotto l’acqua, con gli organizzatori che anticipano un’ampia partecipazione delle persone. Una previsione che trova sostegno nelle adesioni all’evento registrate sulla pagina Facebook del ...

F1 - GP Abu Dhabi 2019 : le previsioni meteo delle qualifiche. Non ci sarà la pioggia - time-attack sull’asciutto : Giornata soleggiata negli Emirati Arabi Uniti: domani chi sperava nell’asciutto per poter girare in ottica gara dopo il gran lavoro di oggi, è stato esaudito. Le previsioni per il GP di Abu Dhabi di F1, nella giornata di domani danno possibilità di pioggia praticamente nulle per tutta la durata delle qualifiche: è dunque da escludere che si corra in condizioni differenti rispetto a quanto visto nelle prime due sessioni di prove ...

LIVE MotoGP - Test Jerez 2019 in DIRETTA : la pioggia non dà tregua - Valentino Rossi unico in pista : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.30 Un aggiornamento sulla classifica dei tempi anche se non è cambiato nulla rispetto a questa mattina. POS # RIDER GAP 1 93 M. MARQUEZ 1:37.820 2 42 A. RINS +0.017 3 36 J. MIR +0.139 4 12 M. VIÑALES +0.144 5 20 F. QUARTARARO +0.153 6 4 A. DOVIZIOSO +0.166 7 21 F. MORBIDELLI +0.280 8 43 J. ...

Previsioni meteo lunedì 25 novembre - il maltempo non rallenta : pioggia a Sud e sulle Isole : Le Previsioni meteo della giornata di domani lunedì 25 novembre fanno intendere che il maltempo non intende abbandonare la Penisola. Ancora pioggia dunque, poi una nuova perturbazione colpirà l'Italia. Allerta rossa in Emilia Romagna, arancione in altre 8 regioni. Scuole chiuse in varie città italiane.Continua a leggere

Crollo viadotto in Liguria : “Non è finita qua - nei prossimi giorni ci saranno diverse frane. In 48 ore è caduta un terzo della pioggia di un anno” : “Non è finita qua, ci saranno frane nei prossimi giorni“. Così il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, intervenuto in una conferenza stampa sul Crollo del viadotto dell’A6. “Un terzo della pioggia di un anno è caduto nelle ultime 48 ore“, ha proseguito Toti, precisando: “E’ evidente che siamo stati oggetto di un’ondata di maltempo straordinaria, in 36 ore sono caduti più millimetri di ...

C'è Salvini - la pioggia non ferma le sardine : centinaia in piazza a Sorrento : I manifestanti che si fanno chiamare "fravaglie" vogliono consegnargli dei libri. Ma lui: "Scelgo da solo cosa leggere" . E aggiunge "Ci sono tre D da mandare a casa: De Luca, De Magistris, e Di Maio".

Anche a Modena piazza piena contro Salvini. La pioggia non ferma le sardine : La pioggia non ferma le sardine. “Modena, Modena non si lega”, è uno dei cori che si sente nella piazza della cittadina. Una piazza che è piena, nonostante la pioggia battente. Si vedono tanti ombrelli colorati nella piazza dove stasera si tiene il nuovo flash mob delle sardine nonostante il leader della lega, Matteo salvini, abbia cambiato itinerario elettorale all’ultimo e non passerà in centro, dove ...

MALTEMPO non è finita - in arrivo altra pioggia - NEVE E VENTO : Roma - La profonda ferita depressionaria che dal nord Atlantico si estende fino al Mediterraneo centrale non si rimarginerà a breve, all'inizio della nuova settimana un nuovo impulso freddo rinvigorirà la bassa pressione che ha portato MALTEMPO nel weekend e riproporrà su buona parte della Penisola, piogge, temporali, nevicate in montagna e venti forti. Nella giornata di lunedì il coinvolgimento maggiore sarà per le ...

In cinquemila - nonostante la pioggia - per manifestare la solidarietà a Liliana Segre : La folla, convocata da Pd, Anpi e altre associazioni, si è ritrovata davanti all’ingresso del “Binario 21”, il Memoriale della Shoa. Molti con un giglio bianco

Dall'11 al 13 novembre pioggia - vento e freddo nonostante l'Estate di San Martino : Le previsioni meteo che vanno da oggi 11 novembre fino a mercoledì 13 vedono un imminente peggioramento in arrivo dalle prime ore di domani mattina. Sta infatti transitando una perturbazione molto intensa collegata ad un brutto vortice di bassa pressione creatosi nei giorni scorsi tra la Sardegna e l'arcipelago delle Baleari. L'andamento per i prossimi giorni Si rischia di trovarsi dinnanzi ad un tipico uragano mediterraneo, dai tecnici ...