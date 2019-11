ilfattoquotidiano

(Di sabato 30 novembre 2019) Due episodi hanno caratterizzato la vita parlamentare italiana nell’ultima settimana: unae unadi. Entrambi singolari, il secondo più del primo per la verità, entrambi inquietanti. Al di là delle preoccupazioni per la dignità delmessa a dura prova e ancor più comprensibili per la presenza, nella prima occasione, sulle tribune di due scolaresche, mi pare interessante cercare di capire il senso delle due iniziative partite dai banchi della Lega. Che cosa ci ha voluto dire quello che oggi sarebbe il primo partito in Italia con queste sue iniziative parlamentari? La, scatenata attorno all’intervento del deputato Pd De Luca sul Mes, e in cui si è distinto l’onorevole Tiramani, “nomen omen”, non è certo inconsueta, l’abbiamo già vista in altri momenti della storia anche recente. Ma in questo particolare contesto politico assume un preciso ...

Noovyis : (Volete sapere cos’hanno in comune la rissa e la proposta di matrimonio in Parlamento?) Playhitmusic - - TutteLeNotizie : Volete sapere cos’hanno in comune la rissa e la proposta di matrimonio in Parlamento? - MPenikas : FQ: Volete sapere cos’hanno in comune la rissa e la proposta di matrimonio in Parlamento? -