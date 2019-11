Tuttosport | De Laurentiis ha svelato i motivi delle multe di Allan e Insigne

Tuttosport - De Laurentiis “Patteggiare le multe? Se dimostrate impegno le toglierò completamente” : Le multe come il ritiro scrive Tuttosport, non hanno lo scopo di tolgiere i soldi di tasta ai calciatori, ma di stimolarli per rivedere il Napoli che può essere, quello delle due sfide con il Liverpool “L’intento non è di togliere soldi dalle tasche dei calciatori, bensì di rivedere il Napoli che si è smarrito dietro musi lunghi e rendimenti al corrente alternata. Le multe per aver interrotto il ritiro imposto da De Laurentiis dopo il ...

Tuttosport : la proposta di pace di De Laurentiis - multe più leggere e niente danni d’immagine : Le multe restano, questo sarà uno dei punti fermi dell’incontro di oggi tra il presidente del Napoli De Laurentiis e i calciatori. Ma un punto d’incontro va trovato, una soluzione per uscire da questa situazione, come lo stesso presidente ha detto dopo il pareggio a Liverpool. Proprio per questo potrebbe essere lui a fare la prima mossa oggi come riporta Tuttosport “Oggi sarà la prima volta che squadra e presidente si ...

Tuttosport : De Laurentiis vuole chiedere ai calciatori i danni d’immagine subiti dal club a causa dell’ammutinamento : Che il presidente De Laurentiis abbia intenzione di punire i suoi calciatori per l’ammutinamento nei confronti del ritiro che aveva deciso dopo la gara contro il Salisburgo è certo. Non si conoscono ancora i termini della punizione o meglio le cifre della multa che verrà imposta ai calciatori, ma Tuttosport oggi parla di un altro particolare che riguarderebbe i diritti d’immagine. Il presidente non ha gradito il comportamento della ...

Tuttosport : De Laurentiis chiederà ai calciatori di testimoniare contro i leader della rivolta : De Laurentiis ha riflettuto molto in volo verso Los Angeles, la sua speranza, secondo Tuttosport, è che la sosta possa far sbollire gli animi e rasserenare la situazione. Ma il presidente non intende lasciar passare sotto gamba quanto accaduto De Laurentiis vuole riflettere bene e farla pagare ai rivoltosi per i quali aveva rischiato le coronarie nel martedì post Champions. Oltre alla multa che tutti dovranno pagare (il 5 per cento lordo ...

Tuttosport : De Laurentiis in ritiro per sancire l’importanza della gara contro l’Atalanta : La presenza di De Laurentiis in ritiro con la squadra a Castel Volturno sta sicuramente a sancire il livello di importanza della gara di oggi contro l’Atalanta. Non sarà la partita che vale il campionato, ma sicuramente rappresenta uno scoglio importante per restare nella scia di Inter e Juve. Il presidente lo sa ed è di questo che avrà parlato con Ancelotti nel colloquio avuto prima che i calciatori arrivassero in ritiro, come scrive ...

Tuttosport : De Laurentiis parlerà alla squadra domani per riportare il Napoli al top : De Laurentiis è pronto a parlare con la squadra per dargli una scossa, è quanto riporta oggi Tuttosport. Il quotidiano torinese scrive che il presidente sarà a Castel Volturno domani sera per chiedere a tutti i calciatori di superare il momento negativo e abbandonare i personalismi per trascinare insieme la squadra “Il presidente De Laurentiis, Ancelotti e il popolo partenopeo attendono il riscatto di quelli che finora non hanno reso al ...