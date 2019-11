Terrorismo | Londra | L' Aia e la rete Obiettivo | vendetta di

Londra - l’attentatore è Usman Khan : era in libertà vigilata dopo una condanna per Terrorismo : L'attentatore di Londra è Usman Khan: l'uomo, ucciso in seguito all'attacco, aveva 28 anni ed era in libertà vigilata. Era stato condannato nel 2012 per reati di terrorismo e per sei anni era stato in carcere. Il suo attaccato sarebbe iniziato ieri durante una conferenza, al termine della quale aveva minacciato di far saltare in aria l'edificio.Continua a leggere