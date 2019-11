Spoiler Uomini e Donne | 30 novembre | Riccardo chiede a Ida di sposarlo | lei non risponde

Spoiler Uomini e Donne : segnalazione su Giulia D'Urso - Raselli non le crede e lei va via : Si fa sempre più complicato il percorso di Giulio Raselli a Uomini e Donne: durante la registrazione odierna del Trono Classico, il ragazzo ha dovuto far fronte ad una seria segnalazione su Giulia D'Urso. Un'ex corteggiatrice ha raccontato che la "collega" avrebbe baciato un calciatore famoso ad una festa che c'è stata qualche giorno fa: la diretta interessata ha smentito a fatica, e poi ha abbandonato lo studio pare per futili motivi. La scelta ...

Spoiler Uomini e donne 27 novembre - Gemma sulle dame per Ciano : 'È una squadra di calcio' : Non ci sarà davvero da annoiarsi nella puntata di Uomini e donne che Canale 5 trasmetterà oggi 27 novembre, a partire dalle ore 14:45. Il portale Witty Tv, infatti, ne ha diffuso già le prime anticipazioni con un video nel quale sono stati mostrati i principali argomenti di discussione. Da quanto mostrato, al centro dello studio si posizionerà Armando Incarnato che si confronterà con Veronica in merito alle novità del loro rapporto. Nel ...

Uomini e Donne Spoiler : Juan rifiuta la conoscenza di cinque corteggiatrici : Il 23 novembre è avvenuta una nuova registrazione del trono over di Uomini e Donne, la trasmissione in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:45. Il sito Il Vicolo delle News ha diffuso delle anticipazioni su ciò che è avvenuto in studio. La prima protagonista della puntata è stata come sempre Gemma Galgani che in questo momento sta vivendo un momento molto positivo in amore, dopo aver fatto la conoscenza del corteggiatore Juan Luis. ...

Uomini e Donne - Spoiler oggi 22/11 : Schiavon accusato di fare serate - Giulia elimina Sonny : Nelle puntate di Uomini e Donne attualmente in onda Giulia Quattrociocche è sempre più vicina alla scelta. Anche se la scorsa settimana ha accettato di conoscere qualche altro ragazzo, sembra chiaro che la scelta della tronista è orientata verso Alessandro Basciano o Daniele Schiavon. Nella puntata che andrà in onda oggi, 22 novembre, si vedranno le conseguenze di ciò che è accaduto dopo il bacio tra la Quattrociocche e Alessandro e l'abbandono ...

Uomini e donne Spoiler - Giulio ammette di non essere pronto per la scelta finale : Mercoledì 20 novembre si è tenuta una nuova registrazione del trono classico di Uomini e donne. Attraverso il portale 'Il vicolo delle news' si è appreso tutto quello che è accaduto. Si è tornato a parlare dell'ex tronista Alessandro Zarino il quale prenderà parte ad un nuovo progetto riguardante Amici 19. Oltre a Giulio Raselli e alle sue due corteggiatrici Giulia e Giovanna, l'attenzione si è concentrata sulla nuova tronista Veronica. ...

Uomini e Donne Spoiler di oggi - mercoledì 20/11 : Juan lusingato da due corteggiatrici : Anche oggi i telespettatori assisteranno ad una nuova puntata del 'trono over' di Uomini e Donne in cui, ancora una volta, sarà protagonista Gemma Galgani, ormai una presenza costante della trasmissione pomeridiana. oggi 20 novembre l'appuntamento con il programma di Maria De Filippi, in onda a partire dalle 14:45, vedrà al centro dell'attenzione la gelosia della Galgani nei confronti del suo nuovo interesse amoroso, Juan Luis. Dopo aver ballato ...

Spoiler Uomini e donne 19 novembre : la Platano piange di nuovo - Barbara danza con Ciano : La puntata di Uomini e donne di oggi 19 novembre sarà ancora dedicata al Trono Over e alle sempre più intricate vicende di dame e cavalieri. Proseguirà, in particolare, il confronto al centro dello studio tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano che non mancheranno di esprimere delle critiche sull'atteggiamento altrui. La coppia evidenzierà i soliti problemi di comunicazione, gli stessi che in passato avevano portato alla loro prima rottura. ...

Uomini e Donne - Spoiler trono over : Tina balla con Juan Luis - Gemma le consegna una scopa : In questo periodo, al trono over di Uomini e Donne continua a tenere banco la diatriba tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. Le due Donne si tollerano a malapena e lo dimostrano puntata dopo puntata con i loro frequenti battibecchi. Ebbene, nell'appuntamento di oggi, 18 novembre, la dama piemontese resterà profondamente amareggiata da Juan Luis per via del misterioso regalo che il cavaliere venezuelano riceverà. Successivamente, il cavaliere si ...

Spoiler Uomini e donne - Ida e Riccardo sempre più in crisi e lei scoppia in lacrime : La situazione tra Ida e Riccardo, la coppia più chiacchierata e discussa di questa edizione di Uomini e donne trono over, continua ad essere estremamente tesa. In molti avevano sperato che i due potessero abbandonare definitivamente lo studio della trasmissione sentimentale di Maria De Filippi per vivere la loro relazione lontani dagli occhi indiscreti delle telecamere ma, fino ad oggi, questo non è accaduto. E gli Spoiler che arrivano dalla ...

Uomini e donne - Spoiler registrazione 14 novembre : Giulia sceglie Daniele : Uomini e donne, anche quest'anno, si sta rivelando ricco di sorprese. Durante l'ultima registrazione del programma, avvenuta il 14 novembre, Giulia Quattrociocche ha fatto la sua scelta, preferendo Daniele ad Alessandro. Anticipazioni Uomini e donne registrazione 14 novembre: passione tra Giulia e Alessandro Le anticipazioni di Uomini e donne provenienti dalla registrazione del 14 novembre, e pubblicate da Il Vicolo delle News, raccontano che il ...

Spoiler Uomini e donne del 15 novembre : la Burchielli conquista la poltrona rossa : Sarà una puntata di Uomini e donne scoppiettante quella che i telespettatori potranno seguire oggi 15 novembre su Canale 5, a partire dalle ore 14:45. Dopo avere assistito alle vicende di Giulio Raselli, ancora al centro di pericolose segnalazioni, l'appuntamento odierno sarà dedicato ad Alessandro Zarino e Giulia Quattrociocche. E le sorprese riguarderanno soprattutto il tronista napoletano che, improvvisamente, si troverà ad affrontare la ...

Uomini e Donne - Giulia Quattrociocche ha scelto.... [Spoiler] : Oggi, giovedì 14 novembre 2019, si è registrata una nuova puntata del trono classico di 'Uomini e Donne'. Grazie alle colleghe de Ilvicolodellenews.it, siamo in grado di darvi tutte le anticipazioni sulla scelta di Giulia Quattrociocche. Chi avrà avuto la meglio tra Alessandro Basciano e Daniele Schiavon? Uomini e Donne, Giulia non si fida di Alessandro: 'E' come se il bello della scuola volesse ...

Uomini e Donne Spoiler : il Raselli furibondo con Giovanna - lei vorrebbe corteggiare Carlo : Giovedì 7 novembre si è tenuta una nuova registrazione di Uomini e Donne incentrata sul trono classico, durante la quale la padrona di casa Maria De Filippi ha mostrato le esterne fatte dal piemontese Giulio Raselli assieme alle sue corteggiatrici Giulia e Giovanna. A colpire maggiormente è stata la giornata che Giulio ha trascorso con la D'Urso: le immagini hanno fatto perdere le staffe all'altra pretendente la quale, furibonda, ha spiazzato ...

Spoiler Uomini e donne 6 novembre - la Cipollari alla Galgani : 'Entra un'altra vittima' : Continuano su Canale 5 le avventure del Trono Over di Uomini e donne, che torneranno oggi 6 novembre a partire dalle ore 14:45. Protagonista del giorno sarà ancora Gemma Galgani e la sua complicata ricerca dell'anima gemella. Archiviata la frequentazione con Jean Pierre, conclusasi con la decisione di lui di conoscere meglio Antonella, la dama torinese verrà accolta da una sorpresa da parte di Maria De Filippi: ci sarà un nuovo spasimante giunto ...