Milano | Salvini | via a Craxi? ‘Toponomastica non nei miei pensieri’

Don Giorgio De Capitani - il sacerdote condannato per le frasi anti-Salvini incontra l’arcivescovo di Milano : “Come un miracolo” : L’arcivescovo di Milano Mario Delpini ha fatto visita domenica a don Giorgio De Capitani, il sacerdote condannato lo scorso 11 novembre per diffamazione dal Tribunale di Lecco a seguito di una querela del leader della Lega ed ex-ministro degli Interni Matteo Salvini. Appena terminato l’incontro, avvenuto nell’abitazione di don Giorgio a La Valletta Brianza, in provincia di Lecco, il sacerdote, famoso per le sue invettive contro ...

Le «sardine» pronte a scendere in piazza anche a Firenze - Milano e in Puglia Chi sono gli anti-Salvini : Dopo il successo di Bologna e Modena, sui social appelli per scendere in piazza contro il leader leghista. Che replica: «Ci vado anche io in piazza con loro» domenica a Rimini

Sardine - continua la mobilitazione da Rimini a Firenze e Milano. Salvini : «Mi piacciono - andrò a stringere la mano» : Non accenna a fermarsi il movimento delle "Sardine" che dopo Bologna e Modena si mobilitano anche a Reggio Emilia con un flash mob dal titolo "Non si Lega" in programma per sabato...

Milano : Salvini - ‘vicino a miei concittadini per rissa avvenuta in centro’ : Roma, 16 nov. (Adnkronos) – “Sono vicino ai miei concittadini milanesi, perchè ieri pomeriggio in pieno centro a Milano è accaduta una guerriglia urbana tra più di trenta giovani, tutti stranieri, stranamente: sediate, bottigliate, tavolini del McDonald’s, mazzate, bastonate, ricoveri in ospedale, intervento della Polizia, tre fermati, tre nord africani, guarda caso. Siamo sotto la Madonnina, nel cuore di Milano”. ...

Milano : Salvini - 'vicino a miei concittadini per rissa avvenuta in centro' : Roma, 16 nov. (Adnkronos) - "Sono vicino ai miei concittadini milanesi, perchè ieri pomeriggio in pieno centro a Milano è accaduta una guerriglia urbana tra più di trenta giovani, tutti stranieri, stranamente: sediate, bottigliate, tavolini del McDonald's, mazzate, bastonate, ricoveri in ospedale, i

Liliana Segre incontra Salvini e la figlia : il faccia a faccia a casa della senatrice a Milano : Si sono visti a Milano nel pomeriggio di venerdì nel massimo riserbo. Il leader della Lega si sarebbe presentato con la figlia e non sarebbero state presenti altri rappresentanti di istituzioni

Segre - incontro tra la senatrice e Salvini con la figlia a Milano : Si è svolto oggi a Milano l'incontro tra Liliana Segre, memoria storica della Shoah, e Matteo Salvini. Ne ha dato notizia la Tgr della Lombardia. Il leader della Lega ha incontrato la...

Segre - incontro tra la senatrice e Salvini a Milano : Si è svolto oggi a Milano l'incontro tra Liliana Segre, memoria storica della Shoah, e Matteo Salvini. Ne ha dato notizia la Tgr della Lombardia. Il leader della Lega ha incontrato la...

Incontro tra Matteo Salvini e Liliana Segre : il colloquio a Milano a casa della senatrice a vita : L'Incontro richiesto negli scorsi giorni dal leader della Lega, Matteo Salvini, con Liliana Segre, è avvenuto nel pomeriggio a Milano, a casa della senatrice a vita. Un colloquio che segue le minacce ricevute da Segre, a cui è stata assegnata la scorta negli scorsi giorni. Salvini è andato all'Incontro accompagnato da sua figlia.Continua a leggere

Matteo Salvini incontra Liliana Segre a Milano : Si è svolto oggi a Milano l’incontro tra Liliana Segre, memoria storica della Shoah, e Matteo Salvini. Ne ha dato notizia la Tgr della Lombardia. Il leader della Lega ha incontrato la senatrice a casa di quest’ultima, nel tardo pomeriggio: il faccia a faccia si è tenuto nel massimo riserbo.

Milano - Forza Nuova appende striscione contro Liliana Segre. La senatrice : “Non odio nessuno. Salvini? La mia porta è aperta” : “Sala ordina, l’antifa agisce. Il popolo subisce”. È lo striscione firmato Forza Nuova trovato davanti al Municipio 6 di Milano, non molto distante dal teatro di via Fezzan dove la senatrice a vita Liliana Segre e don Gino Rigoldi hanno tenuto un incontro con gli studenti del quartiere. L’ennesimo episodio di odio nei confronti della Segre, già destinataria di 200 messaggi antisemiti al giorno, è stato denunciato questa volta ...

Salvini : io sindaco? prima o poi - ma non di Roma perché io sono di Milano : Salvini: “Io sindaco? Mi piacerebbe prima o poi” Roma – “Mi piacerebbe prima o poi, ma prima voglio tornare al governo per finire quello che ho cominciato”. Lo dice Matteo Salvini ad ‘Agora” su Raitre, alla domanda se gli piacerebbe fare il sindaco di Milano. “NON DI Roma, IO sono DI Milano” “Ma figurati. Ci sarà un Romano o una Romana che può fare il sindaco di Roma. Io sono di Milano. Uno estratto a sorte dall’elenco telefonico lo troviamo per ...

Matteo Salvini : "L'audio di Savoini? Voglio le prove. Io sindaco a Roma? No. Mi piacerebbe farlo a Milano" : “Non sarebbe la prima e unica volta che un audio viene montato e smontato, c’è un’inchiesta, facciamo lavorare i giudici, ma io Voglio delle prove”. Usa queste parole Matteo Salvini per rispondere ad Agorà, su Rai 3, in merito alla registrazione del Metropol di Mosca, nella quale l’ex portavoce, Gianluca Savoini era al tavolo con i russi per una presunta trattativa per finanziare la ...

Matteo Salvini - l'annuncio in diretta ad Agorà : "Vorrei fare il sindaco di Milano prima o poi" : Matteo Salvini ha un sogno nel cassetto: "Vorrei fare il sindaco di Milano prima o poi". In una intervista a Serena Bortone in diretta ad Agorà, su Rai tre, il leader della Lega ha confessato che gli piacerebbe governare la sua città. "prima mi piacerebbe tornare al governo per finire quello che abb