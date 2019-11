Formula 1 – Hamilton euforico per l’ultima pole | Bottas e Verstappen sorridono a metà | le

Formula 1 – Liuzzi mette in guardia la Ferrari : “Hamilton e Leclerc due galli nello stesso pollaio - che situazione!” : Vitantonio Liuzzi commenta la possibilità di vedere Lewis Hamilton in Ferrari nel 2021: l’ex pilota sottolinea i possibili contrasti con Leclerc sotto il profilo della personalità Nell’ultimo sabato di Formula 1 dell’anno, la notizia più sorprendente non viene dai risultati della pista, ma dal mercato piloti. La notizia è di quelle che fanno sobbalzare dalla sedia: Lewis Hamilton potrebbe sedersi su una monoposto Ferrari ...

Formula 1 – Lewis Hamilton in Ferrari nel 2021 - Briatore avverte : “puntate su Leclerc - è al suo livello” : Lewis Hamilton in Ferrari nel 2021, la bomba di mercato piloti infiamma l’ultimo weekend di F1: Flavio Briatore però punta su Charles Leclerc L’ultima gara della stagione porta con sè i primi rumor di mercato per i prossimi anni: con l’assenza dei risultati in pista, si dovrà pur parlare di qualcosa! La notizia non è di certo banale: Lewis Hamilton in Ferrari nel 2021. Per ora fantasia, servirà incastrare i pezzi del ...

Formula 1 – Concluse le FP2 ad Abu Dhabi : Bottas - miglior tempo e crash! Hamilton precede le Ferrari [TEMPI] : Bottas si conferma il più veloce ad Abu Dhabi bissando il primo posto delle FP1 anche nelle FP2, ma poi sbatte contro Grosjean: Hamilton precede le Ferrari Dopo l’ottima prestazione nelle FP1, Valtteri Bottas si conferma il più veloce anche nelle FP2 di Abu Dhabi. Il pilota finlandese va veloce sul circuito di Yas Marina, pur consapevole del fatto che dovrà partire dal fondo della pista a causa della sostituzione della power unit. Il ...

Formula 1 – Il problema della… concentrazione nelle riunioni tecniche ed il divorzio di Bottas : la verità di Lewis Hamilton : A tutto Lewis Hamilton: dal bilancio stagionale al divorzio di Valtteri Bottas dalla moglie. Le parole del campione del mondo E’ giunto il momento del Gp di Abu Dhabi, ultimo round della stagione 2019 di Formula 1. I piloti sono approdati tutti sul circuito di Yas Marina, con Vettel in ritardo a causa della nascita del suo terzo figlio, dove oggi hanno raccontanto le sensazioni con le quali arrivano all’ultimo appuntamento ...

Formula 1 - Hamilton non si giudica e spiazza la Mercedes : “non mi sento di dare 10 al team per un motivo preciso” : Il pilota britannico ha dato i voti alla propria squadra ma non a se stesso, sottolineando di non essere in grado di giudicarsi Una stagione (quasi) perfetta, impreziosita da due titoli mondiali conquistati quasi senza sudare. La Mercedes e Lewis Hamilton chiudono ad Abu Dhabi l’ennesimo anno trionfale dell’era ibrida, provando a vincere anche a Yas Marina per mettere la ciliegina su una torta prelibata. LaPresse Il pilota ...

Formula 1 - Albon sorpreso da Hamilton : “l’incidente in Brasile? Non mi aspettavo che si prendesse tutta la colpa” : Il pilota della Red Bull è tornato a parlare dell’incidente avvenuto in Brasile tre lui e Hamilton, ammettendo di essere rimasto sorpreso dal comportamento di Lewis Ha perso il primo podio in Formula 1 a due giri dal traguardo, a causa di un contatto con Lewis Hamilton dovuto all’eccessiva aggressività del britannico. Alexander Albon però non si abbatte, rivelando anzi la propria sorpresa per il comportamento del campione del ...

Formula 1 – Hamilton rinuncia al numero 1 di Campione del Mondo : i motivi della scelta del britannico : Lewis Hamilton si rifiuta di guidare col numero 1: la decisione del britannico Campione del Mondo per la prossima stagione di Formula 1 Si corre domenica ad Abu Dhabi l’ultimo Gp della stagione 2019 di Formula 1: i piloti si sfideranno per l’ultimo round dell’anno, che si prospetta ricco di spettacolo ed emozioni. La Ferrari andrà a caccia del riscatto dopo l’incidente del Gp del Brasile, mentre Lewis Hamilton vorrà ...

Formula 1 – Tutto pronto per lo scambio Hamilton-Rossi - Lewis non sta nella pelle : “un onore essere nella stessa pista con Valentino” : Lewis Hamilton emozionato all’idea di scendere in pista con Valentino Rossi: le sensazioni del britannico in vista dello scambio del prossimo 9 dicembre a Valencia Termina domenica la stagione 2019 di Formula 1, ma dopo lo spettacolo di Abu Dhabi ci sarà ancora una speciale giornata a motori da seguire con passione. Il 9 dicembre, a Valencia, infatti, Valentino Rossi e Lewis Hamilton si scambieranno i mezzi: il Dottore salirà ...

Formula 1 – Eddie Jordan applaude Rosberg : “ritiro? Scelta intelligente! Non avrebbe mai più sconfitto Hamilton” : Eddie Jordan non ha dubbi sulla Scelta fatta da Rosberg dopo la vittoria del suo primo e unico titolo Mondiale Si corre domenica l’ultimo Gp della stagione 2019 di Formula 1: Abu Dhabi è pronta ad ospitare l’ultimo round dell’anno, che si prospetta ricco di spettacolo. Hamilton ha già festeggiato in grande per la vittoria del suo sesto titolo Mondiale, ma sicuramente lo farà ancora ad Abu Dhabi, dove si chiuderanno ...

Dalla Formula 1 alla MotoGp - Zanardi svela : “stimo Hamilton - Vettel non ha la dote della misura. Marquez? Non ha rivali” : Il pilota italiano e campione paralimpico di handbike ha parlato di Formula 1 e MotoGp, esprimendo il proprio punto di vista su entrambe le categorie E’ volato fino in Giappone per sentire sulla propria pelle l’adrenalina che solo la velocità sa regalare, partecipando all’evento Super GT x Dtm Dream Race, la (doppia) ‘gara dei sogni’ svoltasi ieri al Fuji. LaPresse Alex Zanardi ha preso il via al volante di ...

Formula 1 - Hamilton punge Leclerc e Vettel : “l’incidente in Brasile? Si assumano le proprie responsabilità” : Il pilota britannico ha commentato lo scontro fratricida avvenuto in Brasile tra i due piloti della Ferrari In passato è capitato anche a Lewis Hamilton entrare in rotta di collisione con il proprio compagno di squadra, rendendosi protagonista di un incidente spettacolare con Nico Rosberg in occasione del Gran Premio di Spagna del 2016. Photo4/LaPresse Una situazione simile a quella vissuta ad Interlagos da Leclerc e Vettel, entrambi ...

Formula 1 – Hamilton a cuore aperto - il ricordo di Lauda è commovente : “quando sono andato a trovarlo…” : Lewis Hamilton non nasconde il suo dolore: il commovente ricordo di Niki Lauda Lewis Hamilton ha conquistato ad Austin il suo sesto titolo Mondiale: il britannico della Mercedes è stato protagonista di una stagione da urlo che gli ha permesso di festeggiare con qualche gara d’anticipo il titolo iridato. Una vittoria speciale in un anno triste per la Mercedes, che ha perso un uomo speciale, Niki Lauda, scomparso il 20 ...

Formula 1 – Ecclestone non esclude l’addio di Mercedes e Hamilton : “Lewis alla Ferrari? Penso che…” : Bernie Ecclestone sincero: l’ex Patron della Formula 1 non esclude un addio della Mercedes e sul futuro di Lewis Hamilton… Manca un’ultima sfida per la conclusione del campionato 2019 di Formula 1. Hamilton ha vinto il sesto titolo Mondiale matematicamente ad Austin, e la Mercedes ha festeggiato in grande per il titolo costruttori. Il team di Brackley, però, potrebbe non rimanere a lungo nel Circus e dopo le ...