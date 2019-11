Formula 1 – Contatto Hamilton-Ferrari | Camilleri svela | “ogni pilota oggi vorrebbe

Formula 1 - contatto Hamilton-Albon in Brasile : è arrivata la decisione dei Commissari di Gara : I Commissari hanno deciso di penalizzare Lewis Hamilton di cinque secondi per il contatto con Albon, scendendo dal terzo al settimo posto E’ arrivata la decisione dei Commissari di Gara nei confronti di Lewis Hamilton, il pilota della Mercedes è stato penalizzato di cinque secondi per il contatto con Albon, avvenuto nell’ultimo giro del Gran Premio del Brasile . Una decisione attesa, considerando la dinamica ...

Formula 1 - Verstappen e il ‘quasi’ contatto con Hamilton : “è arrivato come un razzo fregandosene di tutti” : L’olandese ha parlato in conferenza stampa, soffermandosi sul quasi contatto con Verstappen avvenuto in Q2 Giornata movimentata per Max Verstappen durante le Qualifiche del Gran Premio di Austin, l’olandese infatti è stato protagonista nel Q2 di un ‘quasi’ contatto con Lewis Hamilton, per fortuna risoltosi senza conseguenze. LaPresse Il driver della Red Bull ha poi chiuso al terzo posto la sessione di oggi, ma in ...