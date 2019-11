HIV | ancora disinformazione e pregiudizi tra i giovani Così aumentano paura e rischi

Macerata - fu contagiato da HIV in ospedale : 26 anni dopo è ancora senza risarcimento : Lavinia Greci L'uomo, che oggi vive tutte le complicazioni dell'Aids, divenne sieropositivo per un'antitetanica. La sua battaglia legale gli ha dato ragione, ma il ministero della Salute non ha ancora pagato il milione e 600mila euro che spettano al 45enne Germano Santoni ha 45 anni . È originario di Camerino, in provincia di Macerata , ma risiede da tempo a Civitanova. È semiparalizzato, cieco e non gode di ottima salute a causa ...

Bari - inquilini morti in palazzo vicino a una discarica. Il giudice non arcHIVia e ordina ai pm di indagare ancora : “Non c’è prescrizione” : No all’archiviazione dell’inchiesta su quello che a Bari viene chiamato il palazzo della morte. Il gip ha ordinato nuove indagini sul caso della palazzina in via Archimede 16, nel quartiere Japigia, nella quale 21 inquilini dalla metà degli anni Novanta ad oggi si sono ammalati di neoplasie rare causate dai roghi della vicina ex discarica comunale e molti di essi morti. Il giudice per le indagini preliminari Valeria La Battaglia ha ...