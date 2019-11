Formula 1 – Leclerc mette in guardia la Ferrari ad Abu Dhabi | “nell’ultimo settore

Formula 1 – Ferrari - nel box è tornata la pace? L’indizio speciale nel nuovo casco di Charles Leclerc [FOTO] : Dopo i momenti di tensione delle scorse settimane in casa Ferrari sembra essere tornata la pace: nel casco di Leclerc ad Abu Dhabi un omaggio alla squadra, Vettel compreso Con la gara di Abu Dhabi si chiude il campionato di Formula 1 2019. Per la Ferrari è stata un’annata tribolata, fatta di tanti alti e bassi, non soltanto sportivi. Nel finale, complice l’evidente miglioramente di Leclerc e la voglia di Sebastian Vettel di non ...

Formula 2 - Mick Schumacher non si pone limiti : “compagno di Leclerc in Ferrari? Idea che mi stuzzica” : Il figlio del Kaiser ha ammesso di voler un giorno guidare la Ferrari, magari con Charles Leclerc come compagno di squadra Il grande salto in Formula 1 non è arrivato, nella prossima stagione dunque Mick Schumacher rimarrà nel Team Prema per provare a dare l’assalto al titolo nella categoria inferiore. photo4/Lapresse Il dodicesimo posto ottenuto quest’anno nel Mondiale di Formula 2 soddisfa fino ad un certo punto il giovane ...

Formula 1 - Leclerc svela : “liberi di lottare in pista con Vettel? Binotto è stato chiaro a Maranello” : Il pilota della Ferrari ha parlato in conferenza stampa ad Abu Dhabi, tornando ad analizzare quanto accaduto con Vettel in Brasile Ultimo Gran Premio dell’anno, ad Abu Dhabi cala il sipario sul Mondiale 2019, dominato in lungo e in largo dalla Mercedes e da Lewis Hamilton. Stagione tutto sommato positiva per Charles Leclerc, riuscito a ottenere tre vittorie e sette pole position, che non gli hanno permesso tuttavia di lottare per il ...

Formula 1 - Binotto chiarisce : “il rapporto tra Vettel e Leclerc? Vi svelo cosa hanno combinato a tavola” : Il team principal della Ferrari ha risposto alle domande dei fan arrivate via social, chiudendo definitivamente la questione Interlagos Sono servite le domande dei tifosi, recapitate via social a Mattia Binotto, per spingere il team principal della Ferrari a chiudere definitivamente la questione Interlagos. Lapresse/AFP Vettel e Leclerc si sono finalmente chiariti dopo quanto successo in Brasile, dove i due compagni si sono auto-eliminati ...

Formula 1 - Leclerc poco sorridente in vista del Gp di Abu Dhabi : “vi svelo che cosa mi rattrista” : Il pilota monegasco arriva ad Abu Dhabi con un velo di tristezza in corpo, trattandosi dell’ultimo Gran Premio della stagione La settimana che porta all’ultimo Gran Premio della stagione di Formula 1 è già iniziata, il paddock di Abu Dhabi comincia ad animarsi in vista dell’ultimo ballo del 2019. photo4/Lapresse Leclerc arriva negli Emirati con un velo di tristezza, dovuto al fatto che per qualche mese non si siederà ...

Formula 1 – Chiarimento in videoconferenza tra Vettel e Leclerc : il motivo che ha impedito a Seb di essere a Maranello : Vettel assente a Maranello: ecco il motivo che ha impedito al tedesco di volare in Italia, costringendo Binotto ad una videoconferenza per il Chiarimento con Leclerc L’incidente del Brasile tra Vettel e Leclerc deve rimanere adesso solo un vecchio ricordo: tutto il team Ferrari, infatti, è pronto a lasciarsi alle spalle quanto accaduto ad Interlagos, per concentrarsi esclusivamente sul gran finale di domenica ad Abu Dhabi. Intanto ...

Formula 1 - niente faccia a faccia tra Vettel e Leclerc : chiarimento ‘particolare’ dopo l’incidente di Interlagos : I due piloti non si sono incontrati a Maranello dopo i fatti di Interlagos, Mattia Binotto ha quindi organizzato una conference call per chiudere il capitolo Brasile Notizie certe non ce ne sono, ma Sebastian Vettel e Charles Leclerc pare abbiano chiarito quanto accaduto a Interlagos ormai otto giorni fa. L’incidente tra i due piloti della Ferrari ha costretto il Cavallino a chiudere con 0 punti la trasferta sudamericana, mandando su ...

Formula 1 - Hamilton punge Leclerc e Vettel : “l’incidente in Brasile? Si assumano le proprie responsabilità” : Il pilota britannico ha commentato lo scontro fratricida avvenuto in Brasile tra i due piloti della Ferrari In passato è capitato anche a Lewis Hamilton entrare in rotta di collisione con il proprio compagno di squadra, rendendosi protagonista di un incidente spettacolare con Nico Rosberg in occasione del Gran Premio di Spagna del 2016. Photo4/LaPresse Una situazione simile a quella vissuta ad Interlagos da Leclerc e Vettel, entrambi ...

Formula 1 - Horner stuzzica la Ferrari sul caso Vettel-Leclerc : Seidl invece… invidia il team di Maranello : I team principal di Red Bull e McLaren hanno espresso il proprio punto di vista sullo scontro tra Vettel e Leclerc avvenuto a Interlagos Lo scontro tra Leclerc e Vettel avvenuto a Interlagos continua a far discutere, coinvolgendo nella discussione anche gli avversari della Ferrari. Gli ultimi in ordine di tempo a soffermarsi sull’incidente avvenuto in Brasile sono stati Chris Horner e Andreas Seidl, che hanno espresso il proprio ...

Formula 1 - Nico Hulkenberg shock contro Leclerc : “per me è semplicemente un bastardo fortunato” : Il pilota tedesco ha espresso il proprio (iroNico) punto di vista su Charles Leclerc, utilizzando un’espressione alquanto colorita Una frase davvero curiosa e colorita, utile per spiegare il proprio punto di vista sul percorso di Charles Leclerc, riuscito a bruciare le tappe arrivando in Ferrari già al suo secondo anno di Formula 1. Lapresse Nico Hulkenberg non è un tipo che ama avere peli sulla lingua e, interrogato sul giovane ...

Formula 1 - John Elkann infuriato con Vettel e Leclerc : parole durissime del presidente della Ferrari : Il presidente della Ferrari non ha usato giri di parole per esprimere la propria rabbia relativamente all’incidente avvenuto a Interlagos tra Vettel e Leclerc L’incidente di Interlagos non è piaciuto a nessuno in casa Ferrari, tanto meno al presidente John Elkann, che ha espresso tutta la propria rabbia sul comportamento tenuto in pista da Vettel e Leclerc. Photo4/LaPresse Presente all’Investor Day di Exor, il numero uno ...

Formula 1 – Incidente Vettel-Leclerc - Coulthard non ha dubbi : “penso che Seb debba guardarsi allo specchio e…” : Coulthard senza peli sulla lingua nei confronti di Sebastian Vettel: il parere dell’ex pilota sull’Incidente tra le Ferrari in Brasile La stagione 2019 di Formula 1 sta per volgere al termine: Lewis Hamilton ha conquistato il suo sesto titolo Mondiale in carriera negli Stati Uniti, ma in Brasile non è riuscito a brillare. Manco le Ferrari hanno fatto bene ad Interlagos, lasciando l’amaro in bocca co un disastroso ...

Formula 1 – Incidente Vettel-Leclerc - Brawn non ha dubbi : “Binotto doveva imporsi - sarebbe bello se…” : Brawn sincero sull’Incidente di Vettel e Leclerc in Brasile: le parole del direttore generale della Formula 1 L’Incidente di domenica in Brasile tra Vettel e Leclerc fa ancora discutere e lo farà, probabilmente ancora per un po’ di tempo. L’immagine del contatto tra i due ferraristi rimarrà bene impressa nella mente di tutti i tifosi. A qualche giorno dall’ultima gara ad Interlagos adesso è Ross Brawn a dire ...

Formula 1 - Rosberg e l’incidente tra Vettel e Leclerc : “situazione orribile - ma so di chi è la colpa” : L’ex campione del mondo ha provato ad analizzare quanto successo durante il Gran Premio del Brasile, soffermandosi sull’incidente tra Vettel e Leclerc L’incidente tra Vettel e Leclerc avvenuto durante il Gran Premio del Brasile ha quasi oscurato la vittoria di Max Verstappen, catalizzando la quasi completa attenzione della stampa. Photo4/LaPresse Il contatto fratricida tra i due compagni di squadra della Ferrari ha acceso ...