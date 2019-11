F1 | Mattia Binotto | “Non è una stagione da buttare | fortunati ad avere questi piloti

Fonte : oasport

(Di venerdì 29 novembre 2019) Nel weekend andrà in scena il GP di Abu Dhabi 2019, ultima tappa del Mondiale F1 che si disputa sul circuito di Yas Marina. La Ferrari spera di chiudere lanel miglior modo possibile anche se non sarà facile battere la Mercedes su questo tracciato, Sebastian Vettel e Charles Leclerc proveranno a mettersi in luce e a ottenere un risultato positivo. Il team principalha analizzato laai microfoni di Sky: “Il rilancio deve essere nei nostri obiettivi e nelle nostre motivazioni. Questaè stata dura e combattuta, gli avversari sono forti. Il primo anno da team principal è stato intenso e non scontato con tante cose nuove da fare, salire in questo ruolo a gennaio non è stato banale, c’erano tante cose da fare e l’inizio dinon è stato facile. Poida gestire, temi tecnici, temi legali: è stato un anno molto intenso. ...

