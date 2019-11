Euro 2020 | sorteggio gironi in diretta su Rai2 Marchisio opinionista e Sky

Fonte : blogo

(Di venerdì 29 novembre 2019) Domani, sabato 30 novembre, alle 18.00,trasmetterà inla cerimonia ufficiale delper i prossimi Campionatipei di calcio, in programma a partire da giugno. Curato da Rai Sport, l'evento vedrà in studio il vice direttore della testata, Enrico Varriale, con l’Gianfranco Teotino e per la prima volta sugli schermi Rai in veste di esperto, Claudio, ex calciatore della Juventus e della Nazionale (già visto in questa veste su Sky).In conduzione, Simona Rolandi, mentre in collegamento inda Bucarest ci sarà l’inviato Aurelio Capaldi, il quale proporrà le interviste ai protagonisti, a cominciare dal Ct della Nazionale azzurra, Roberto Mancini. La telecronaca delper comporre idell’peo -che prenderà il via a Roma il prossimo 12 Giugno - è affidata ad Alberto Rimedio mentre Stefano Bizzotto confezionerà le ...

ItaliaViva : 'Sblocchiamo i cantieri: scuole, treni, dissesto idrogeologico, depuratori, aeroporti, tutto! Commissariamo tutto,… - carlosibilia : Abbiamo incrementato di 500mila euro l’anno, per il triennio 2020-2022, l’importo del contributo a beneficio delle… - _arianna : In tre giorni quasi 10mila euro e 300 donatori ???? > Crowdfunding per sostenere l'edizione 2020 di @valigiablu… -