Uomini e Donne | trono classico | VERONICA pensa ancora ad ALESSANDRO ZARINO

Colpo di scena a Uomini e Donne : la rivelazione di Veronica Burchielli scatena il caos : Le anticipazioni del Trono Classico sono più che interessanti. A fornirle è ancora il sito Il Vicolo delle News, sempre informatissimo su quanto accade nello studio di Uomini e Donne. Partiamo da Carlo Pietropoli: il tronista è uscito in esterna con Cecilia Zagarrigo (ex corteggiatrice ed ex single di Temptation Island Vip), Jessica e Bruna. Con la prima è stato a suo agio e ha detto di non essere infastidito dai suoi percorsi precedenti nel ...

Spoiler Uomini e Donne : segnalazione su Giulia D'Urso - Raselli non le crede e lei va via : Si fa sempre più complicato il percorso di Giulio Raselli a Uomini e Donne: durante la registrazione odierna del Trono Classico, il ragazzo ha dovuto far fronte ad una seria segnalazione su Giulia D'Urso. Un'ex corteggiatrice ha raccontato che la "collega" avrebbe baciato un calciatore famoso ad una festa che c'è stata qualche giorno fa: la diretta interessata ha smentito a fatica, e poi ha abbandonato lo studio pare per futili motivi. La scelta ...

Anticipazioni Uomini e Donne : Veronica pensa ancora ad Alessandro - caos in studio : Doppio colpo di scena nella registrazione di Uomini e Donne del 27 novembre: oltre che della segnalazione che è arrivata su Giulia D'Urso, in studio si è ampiamente parlato della confessione inaspettata che ha fatto Veronica Burchielli. A poche settimane dall'inizio della sua avventura da tronista, la ragazza ha ammesso di pensare ancora ad Alessandro Zarino: dopo avergli detto "no" alla scelta, ora la napoletana chiede di poter avere un ...

Anticipazioni Uomini e Donne : Veronica lascia il trono per Alessandro? : Veronica Burchielli pensa ancora ad Alessandro Zarino: la confessione choc a Uomini e Donne E’ appena finita una nuova registrazione del trono Classico di Uomini e Donne. E in base alle Anticipazioni riportate poco fa dal blog IlVicolodelleNews.it ci sono stati diversi colpi di scena che hanno lasciato il pubblico in studio davvero basito. Cos’è successo stavolta? La nuova tronista Veronica Burchielli ha confessato di non essere più ...

Uomini e Donne Over Puntata di Oggi 28 Novembre 2019 : Cinque Dame per Juan Luis! : Nella Puntata di Oggi di Uomini e Donne giungono Cinque Dame per Juan Luis. Gemma Galgani è verde dalla rabbia. Il cavaliere però le liquida tutte. Si passa poi alla sfilata che termina con gli immancabili battibecchi di Barbara De Santi… ma non solo. Ecco nel dettaglio cosa accade Oggi al Trono Over di Uomini e Donne. Si torna a parlare della coppia del momento, Gemma Galgani e Juan Luis. Per il cavaliere giungono in studio ben 5 Dame, ...

Uomini e Donne - l’incontro segreto di Armando Incarnato con ‘lei’ : “Hai dormito con me la prima sera!” : Oggi è praticamente successo di tutto durante il trono Over di ‘Uomini e Donne’. Armando Incarnato si è reso protagonista di una clamorosa rivelazione in studio, che ha lasciato di stucco tutti i presenti. Ha infatti trascorso la notte con la dama Valentina Fabri, ma l’ha nascosto fino ad oggi. Incalzato dalla storica opinionista Tina Cipollari, ha deciso di vuotare il sacco e raccontare tutto ciò che è accaduto. “Ma come ti permetti? Porta le ...

Uomini e donne : la Cipollari 'provoca' la Galgani su Instagram e mette i like a Ciano : La rivalità tra Tina Cipollari e la Galgani è da anni una costante all'interno del Trono Over di Uomini e donne, dove le due dame litigano sovente, arrivando ad essere protagoniste di un'alta dose di trash. Il loro comportamento ha riservato in passato momenti epici nella storia del programma: come non ricordare la secchiata d'acqua ricevuta da Gemma nella scorsa edizione del dating show e le mummie presentate in studio dalla Cipollari proprio ...

Uomini e Donne - mega-lite tra Armando - Veronica - Simone - Valentina e Valentina F. (Video) : Una super-discussione ha animato la puntata di mercoledì 27 novembre 2019 del Trono Over di Uomini e Donne.Tutto è iniziato ieri, quando Armando e Veronica si sono seduti al centro dello studio.prosegui la letturaUomini e Donne, mega-lite tra Armando, Veronica, Simone, Valentina e Valentina F. (Video) pubblicato su Gossipblog.it 27 novembre 2019 15:59.

VALENTINA AUTIERO PIANGE PER SIMONE/ Uomini e Donne : 'mi hai rotto il caz*o...' : VALENTINA AUTIERO PIANGE per SIMONE Virdis nella nuova puntata del trono over di Uomini e Donne: 'mi fai schifo, io non bacio...'.

VALENTINA FABRI/ Uomini e Donne Armando : 'hai dormito con me la prima sera'. Tina... : VALENTINA FABRI nella bufera nella puntata del trono over di Uomini e Donne: Armando Incarnato svela il bacio con Simone e la notte trascorsa con lui.

Uomini e Donne oggi - puntata turbolenta : nuove rivelazioni in studio : Uomini e Donne oggi: le discussioni si accendono anche durante la sfilata Party per due oggi in onda Uomini e Donne vede la continuazione del Trono Over. Ieri il pubblico di Canale 5 ha assistito a momenti di forte tensione. In particolare, abbiamo visto Ida e Riccardo lamentare ancora importanti problemi di coppia. Tra lacrime […] L'articolo Uomini e Donne oggi, puntata turbolenta: nuove rivelazioni in studio proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne oggi : Ida pronta a trovare l’amore dopo l’addio a Riccardo? : Anticipazioni Uomini e Donne: Ida Platano torna nel Trono Over Nuovo appuntamento con il Trono Over di Uomini e Donne. Il mercoledì chiuderà il segmento senior della trasmissione condotta da Maria De Filippi che questa settimana ha visto un nuovo avvicinamento tra Gemma Galgani e Juan Luis, ma anche l’addio tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. dopo aver capito di non riuscire a stare serenamente insieme, la dama di Brescia e Il ...

Uomini E DONNE/ Anticipazioni 27 novembre : Valentina F unicorno o sexy... - Trono Over - : UOMINI e DONNE, Anticipazioni puntata oggi, 27 novembre, Trono Over: la sfilata delle dame in scena tra polemiche e brutti voti. Valentina F unicorno o...

Uomini e Donne/ Giovanna Abate è la scelta di Giulio Raselli? Indizi - Trono classico - : Uomini e Donne Trono classico: Giovanna Abate sarà la scelta di Giulio Raselli? Gli Indizi che inducono a credere che sia in vantaggio su Giulia D'Urso.