L'oroscopo e le pagelle del 28 novembre : Acquario al top - Scorpione troppo rancoroso : L'oroscopo di giovedì 28 novembre vedrà in particolare Pesci e Acquario vivere uno splendido momento, mentre Cancro e Scorpione non dovranno farsi sopraffare dal rancore. Entriamo ora nel dettaglio delle previsioni giornaliere per tutti i dodici segni dello zodiaco, con i relativi voti in pagella....Continua a leggere

L'oroscopo del 29 novembre : la Luna aiuta il Toro e lo Scorpione nei sentimenti : L’oroscopo del 29 novembre è pronto a rivelare cosa riserveranno gli astri per ciascun segno zodiacale per la giornata di venerdì. In particolare i nati del Leone dovranno affrontare dei disagi, mentre la Vergine sarà "impegnata" nello shopping. Vediamo nello specifico cosa prevede l’oroscopo giornaliero....Continua a leggere

Previsioni astrologiche 29 novembre : incontri per Vergine - Scorpione perplesso : Venerdì 29 novembre 2019 troviamo la Luna, Venere, Saturno e Plutone sui gradi del Capricorno, mentre il Sole e Giove stazioneranno nel segno del Sagittario. Il Nodo Lunare permarrà nel Cancro, come Urano sui gradi del Toro. Infine Nettuno rimarrà stabile in Pesci. Previsioni astrologiche favorevoli per Vergine e Toro, meno rosee per Scorpione e Pesci. Umore 'flop' per Cancro Ariete: stand-by. Venerdì in cui i nativi che svolgono un'attività ...

L'oroscopo dell'amore di coppia del 27 novembre : Scorpione entusiasta - Toro esigente : L'oroscopo dell'amore di coppia di mercoledì 27 novembre approfondisce l'entrata della Luna in Sagittario. Si inizia a respirare così un'aria libera e frizzante con l'astro d'argento che sprigiona un'apertura mentale unica. Molto comunicativi e vitali saranno anche Acquario, Bilancia, Ariete e Leone, che potranno aprirsi a un dialogo costruttivo con il partner. Nuovi entusiasmi anche per lo Scorpione, tutti da investire in coppia, seguendo i ...

L'oroscopo di mercoledì 27 novembre : Mercurio in trigono a Cancro - Scorpione irresistibile : Durante la giornata di mercoledì 27 novembre, i nativi Cancro saranno in sintonia con il partner, grazie anche ad un po’ di buona sorte fornita dal pianeta Mercurio, mentre Venere perfeziona il suo transito verso il segno del Capricorno, permettendo loro di avere un formidabile intuito sul posto di lavoro. Toro terrà ben a mente i propri rapporti familiari, mentre Marte e Plutone spalleggeranno i nativi Scorpione, aumentando l'intesa di coppia. ...

L'oroscopo del 26 novembre : la Luna ostacola il Toro e protegge lo Scorpione : Una nuova settimana ha appena avuto inizio, vediamo quali sono i presagi degli astri e delle stelle su amore, lavoro e salute dei dodici segni per la giornata di domani, martedì 26 novembre. Grazie alla protezione della Luna sarà una giornata interessante per lo Scorpione, sotto tutti i punti di vista. Al contrario il Toro si scontrerà con gli influssi negativi del satellite, vivendo una giornata particolarmente faticosa. Momento sottotono anche ...

Previsioni astrologiche 27 novembre : viaggi per Sagittario - umore 'flop' per Scorpione : Mercoledì 27 novembre 2019, la Luna, il Sole e Giove stazioneranno nel Sagittario mentre Plutone, Saturno e Venere si troveranno sui gradi del Capricorno. Marte e Mercurio permarranno in Scorpione come Nettuno nell'orbita dei Pesci. Infine il Nodo Lunare continuerà il suo moto in Cancro, nel frattempo Urano proseguirà il domicilio nel segno del Toro. Previsioni astrologiche favorevoli per Sagittario e Leone, meno rosee per Cancro e ...

L'oroscopo della settimana dal 25 novembre all'1 dicembre : positivà per Scorpione e Cancro : Sta volgendo al termine l'ultima settimana di novembre. L'atmosfera natalizia è già alle porte e i segni dello zodiaco avranno delle importanti sfide da affrontare in questi giorni. L'oroscopo della settimana prevede molti problemi lavorativi per Toro e Leone, mentre altri segni avranno energia e positività da vendere, come Scorpione e Cancro. Scopriamo, quindi, cosa riservano gli astri nella settimana dal 25 novembre al 1° dicembre. Oroscopo ...

Oroscopo del 25 novembre : Gemelli cauti nelle spese - Luna vantaggiosa per lo Scorpione : L’ultima settimana del mese sta per iniziare, vediamo quali sono i presagi degli astri e delle stelle per quanto riguarda l’amore, il lavoro e la salute dei dodici segni per la giornata di domani, lunedì 25 novembre. Sarà una giornata vantaggiosa per lo Scorpione, che potrà fare affidamento sugli influssi positivi della Luna, ma anche per la Vergine, che sta per vivere un buon momento di recupero, grazie a Venere che dalle prossime ore entrerà ...

Oroscopo del 24 novembre : buone notizie nel lavoro per lo Scorpione : Si conclude la terza settimana del mese di novembre. Nel dettaglio le previsioni e l'Oroscopo del 24 novembre per tutti i segni: momento importante per l'Ariete che avrà la possibilità di vivere senza problemi una storia, per l'Acquario miglioramenti nel lavoro e nelle nuove attività. Ariete: questa sarà una giornata importante per alimentare la passione in una storia, non ponetevi nessun limite. Nel lavoro avete voglia di vivere le cose con ...

Oroscopo dicembre - Scorpione : Mercurio in congiunzione - buona dose di fortuna : Il mese di dicembre per i nativi Scorpione sarà caratterizzato da un periodo poco favorevole in ambito sentimentale. Sarà necessario stare attenti infatti a varie incomprensioni con l'anima gemella. fortunatamente la situazione migliorerà già a partire dalla seconda settimana del mese, quando sarà possibile approfittare del periodo per stabilizzare la situazione proponendo dei nuovi progetti da fare insieme. Attenzione inoltre in ambito ...

L'oroscopo del giorno 25 novembre da Bilancia a Pesci : lunedì a '5 stelle' per Scorpione : L'oroscopo del giorno 25 novembre 2019 svela le nuove predizioni in vista dell'imminente arrivo della giornata di lunedì. Sotto osservazione i sei segni rappresentanti la seconda metà dello zodiaco, come da prassi ormai collaudata considerati in base al proprio indice di positività quotidiano. Nello specifico, ovviamente per chi fosse ancora poco ferrato in Astrologia, andremo a valutare in esclusiva solamente Bilancia, Scorpione, Sagittario, ...

Oroscopo 13 dicembre : Scorpione cinico - Sagittario passionale : Nella giornata di venerdì 13 dicembre i nativi del segno del Leone potrebbero avere delle piccole incombenze sul lavoro, mentre lo Scorpione potrebbe perdere il buonumore che aveva conquistato con tanto impegno. I miglioramenti significativi si riscontreranno per il segno dell'Acquario ed anche per i Pesci, i quali si prenderanno questa giornata per fare tutto ciò che desiderano....Continua a leggere

L'oroscopo di domani 23 novembre : Acquario ironico - Scorpione fiero : La posizione di Giove in Sagittario, stabile e imponente, elargisce fortuna e concretizza i progetti tenuti in cantiere, garantendo nuovo ottimismo e tanta voglia di fare anche ad Acquario, Ariete, Bilancia e Leone. L'amore prende il volo nelL'oroscopo di sabato e Luna in Bilancia veglia sui sentimenti, in particolar modo sui matrimoni rendendo le emozioni più raffinate e profonde. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno. Fortuna e ...