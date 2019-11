Liv-Nap 1-1 pagelle Non si è vincenti per caso Giù il cappello di fronte a Re Carlo

Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 28 novembre 2019) MERET. Yellow Meret in the city dei four fab scarrafoni. Il Napoli annaspa ma non affoga e lui comunque fa una sola parata semi-impegnativa, quella su Milner alla fine del primo tempo. Si staglia innumerevoli volte in plastiche uscite, di cui una fallita clamorosamente: per fortuna che c’è il Figliol Prodigo Kalidou che rimedia – 6,5 Fino a quel momento era stato così vigile, così preciso. Non si era fatto cogliere impreparato su nessun tiro. Poi, quella cosa assurda, quel pallone che gli scappa dalle mani quando è ormai troppo lontano dai pali per tornare a proteggerli. Sono momenti che ti restano impressi, Fabrizio. Momenti terribili e affascinanti insieme. Rimani a bocca aperta reprimendo l’urlo di terrore, pregando che accada qualcosa, e poi all’improvviso qualcosa accade: arriva la gamba di Koulibaly. Mamma santissima – 6 MAKSIMOVIC. Il Corazziere Serbo si ...

napolista : Non si è vincenti per caso. Giù il cappello di fronte a Re Carlo. Manolas impeccabile. Sorpresa Di Lorenzo. Allan t… - AndreCardi : @toMMilanello @Antonin51885261 In questo caso, entra in gioco prima il maggior numero di punti negli scontri dirett… - Jho14803497 : @SpudFNVPN Risultato esatto liv nap? -