Come andare a capo su WhatsApp

Pensate di andare in Cina? Ecco Come usare WeChat e AliPay per pagare : WeChat e AliPay sono i sistemi più utilizzati in Cina per pagare direttamente dallo smartphone oppure tramite riconoscimento facciale solamente utilizzando il volto come password biometrica. come fare per utilizzare questi strumenti di pagamento in modo efficace senza possedere una delle richieste fondamentali ovvero quella di essere un cittadino cinese? In realtà, nulla e nessuno […] L'articolo Pensate di andare in Cina? Ecco come usare ...

Brexit - il Regno Unito vota per andare oltre : è irrilevante Come o chi lo farà - purché accada : Il Regno Unito si prepara a votare di nuovo. Non riuscendo a fare la “Brexit di Halloween”, il governo e il parlamento hanno restituito la palla al popolo. Sperano che questa volta l’elettorato produca una chiara maggioranza parlamentare, rendendo possibile un governo non di coalizione. Ma sarà vero? Le elezioni, le prime dal 1926 a dicembre – tradizionalmente un mese di feste natalizie e celebrazioni allegre – sono di fatto ...

Champions League – Guardiola ironizza : “affrontare l’Atalanta è Come andare dal dentista!” : Pep Guardiola ironizza sulla forza dell’Atalanta: il manager spagnolo elogia il talento dei ragazzi di Gasperini, sottolineando le difficoltà nell’affrontare i bergamaschi Un pareggio stentato per 1-1, arrivato al termine di una partita complicata nella quale il suo Manchester City è stato messo sotto nel gioco da parte di una straordinaria Atalanta. In conferenza stampa, Pep Guardiola ha ammesso le difficoltà avute nell’affrontare i ...

Come comandare la TV con Alexa : Visto che avete acquistato un nuovo televisore per il vostro salotto, adesso vorreste controllarlo usando esclusivamente la voce oltre che il telecomando tradizionale ma purtroppo non sapete quale soluzione adottare. In questo caso, vi consigliamo leggi di più...

M5s - Buffagni : “A chi usa il Movimento Come un taxi dobbiamo dire di andare a quel paese” : “Aiutateci a rimanere con i piedi per terra e a far sì che restiamo nel mondo reale, perché questo è il M5s. Non lasciamoci intimorire dai sondaggi, certo l’Umbria non è andata bene ma sui territori non siamo mai andati bene. dobbiamo avere la forza di dire a qualcuno, come diceva Beppe (Grillo, ndr) di andare a quel Paese, a chi ci sta usando come un tram o un taxi. Lo ha fatto, bene, ma ora lasciateci lavorare in pace”. A ...

Matteo Renzi - Massimo Cacciari : "Il Pd non può andare avanti così - Zingaretti faccia Come Matteo" : Quando Massimo Cacciari parla di Matteo Renzi, solitamente non lesina critiche. A malincuore, il filosofo è però 'costretto' ad utilizzare l'ex rottamatore in qualità di esempio positivo da seguire. Lo fa in un'intervista a Il Tempo, parlando del Pd e in particolare di Nicola Zingaretti, che "non pu

Belen vola alle Maldive con Stefano De Martino : ‘Le cose vanno Come devono andare’ : Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono più felici che mai. I due in questi giorni sono volati alle Maldive, per regalarsi un breve periodo di vacanze. La coppia da quando si è ritrovata ha come parola d’ordine il termine ‘inseparabile’. Anche se per qualche anno la Rodriguez è stata insieme ad Andrea Iannone, mentre Stefano si è visto accostare vari flirt, i due hanno capito di essere fatti l’uno per l’altra. A fare da collante, ci ha pensato ...

