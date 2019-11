Fonte : optimaitalia

(Di giovedì 28 novembre 2019) Idisono finalmente ufficiali. L'artista di Barrio è pronto a tornare sul palco per una nuova serie di live che iniziano da, con la data in programma all'Alcatraz. Isono indalle 11 del 29 novembre e in tutti i punti vendita autorizzati a cominciare dalle 11 del 6 dicembre. La consegna deiè garantita secondo le modalità abituali, quindi con corriere espresso e con ritiro sul luogo dell'evento. In questo caso, occorre presentarsi in cassa con la ricevuta ottenuta tramite TicketOne e con un proprio documento d'identità valido. Se il ritiro avviene da parte di terzi, occorre produrre regolare delega con firma e documento del delegante e del delegato. Le date annunciate per il tour disono quelle che seguono. Le date deidi14 aprile, ALCATRAZ15 aprile ANVERSA, DE ROMA19 aprile PARIGI, ...

team_world : AL VIA OGGI alle ore 10 la VENDITA GENERALE dei biglietti del #LoveOnTour2020 di HARRY STYLES in Italia. Biglietti… - OptiMagazine : Al via i concerti di Mahmood da Milano a Zurigo: info e biglietti in prevendita - DPorzani : Primo tweet. Cominciamo con qualcosa di bello! G.F. Händel: 6 Concerti Grossi Op.3 [Academy of Ancient Music-R.Ega… -