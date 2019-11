Lotteria degli scontrini | emendamento dei relatori al dl fisco la rinvia a luglio E

Lotteria degli scontrini - slitta la partenza : rinvio da gennaio a luglio 2020 : La Lotteria degli scontrini verrà rinviata: dovrebbe partire a gennaio, ma un emendamento al decreto fiscale che verrà presentato nelle prossime ore in commissione Finanze alla Camera prevederà una proroga dell'avvio della Lotteria dei corrispettivi almeno al primo luglio 2020. Altre proposte di modifica riguarderanno le sanzioni, il codice Lotteria e i pagamenti elettronici.Continua a leggere

Lotteria degli scontrini 2020 : quando parte - come funziona - sanzioni - moratoria : Il prossimo anno prenderà il via la cosiddetta "Lotteria degli scontrini", attività prevista nell'ambito degli incentivi anti evasione fiscale. Tale sistema premiale, viene predisposto anche per spingere i consumatori ad effettuare i pagamenti in moneta elettronica. La Lotteria degli scontrini è stata inizialmente introdotta dalla Legge di Bilancio 2017 (articolo 1, commi da 540 a 544, Legge n. 232 dell'11 dicembre 2016), ed è stata più volte

Gli emendamenti al dl fiscale : le modifiche da Lotteria degli scontrini a seggiolini salva-bebè : Sono circa mille gli emendamenti presentati al decreto fiscale: dalle multe per i seggiolini anti-abbandono a quelle per i commercianti che non permettono di partecipare alla lotteria degli scontrini, passando per la rottamazione delle cartelle e l'aliquota agevolata sugli assorbenti, ecco quali sono le principali richieste di modifiche al dl collegato alla manovra.

Evasione - l'ironia di Crozza sulla Lotteria degli scontrini : "Che mente diabolica l'Agenzia delle Entrate…". La spiegazione è uno spasso : Nel monologo di Fratelli Di Crozza – in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove – Maurizio Crozza spiega, con la consueta ironia, la "semplicissima" strategia messa a punto dall'Agenzia delle Entrate per combattere l'Evasione fiscale: "l'Agenzia delle Entrate ha messo a punto l'arma finale: tre giorni fa è uscito il 'Regolamento per la lotteria degli scontrini'. Tu vai al bar, bevi un caffè, chiedi lo scontrino e con

Lotteria degli scontrini - arrivano le regole : cosa bisogna fare per partecipare alle estrazioni : Un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate indica le modalità per trasmettere le informazioni per partecipare alla Lotteria degli scontrini. Un atto che riguarda da vicino i commercianti, ma che coinvolge anche i consumatori. Per loro la novità è soprattutto uno: viene introdotto il codice Lotteria del cliente, un codice che permette di partecipare alle estrazioni.

Lotteria degli scontrini - ha senso combattere l'evasione con l'azzardo? : (Foto: Rich/Ipa) Certo è singolare che in un Paese che spende oltre cento miliardi di euro all'anno nel gioco (dati 2017 dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nel 2018 si salirà oltre i 106 miliardi) tenti di accompagnare i propri cittadini alla legalità fiscale tramite una Lotteria. L'abuso di slot, gratta e vinci, Lotto e Superenalotto, lotterie, scommesse, gioco online, ippica, bingo e altri tipi di videolotterie, con l'indotto spesso

Lotteria degli scontrini - pronte le regole per l'invio dei dati : pronte le regole per la Lotteria degli scontrini. L'Agenzia delle Entrate ha definito le istruzioni per l'invio dei dati da parte degli operatori

Lotteria degli scontrini - da quelli 'validi' al codice : quali sono le regole : L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una guida per fornire agli operatori le istruzioni per l’invio - tramite i nuovi...

Lotteria degli scontrini a rischio rinvio : perché potrebbe non partire a gennaio 2020 : La Lotteria degli scontrini dovrebbe partire dal primo gennaio 2020, ma secondo Confesercenti i commercianti non sono ancora pronti e per questo motivo viene chiesto al governo un rinvio di almeno sei mesi. I problemi principali riguardano la strumentazione in dotazione ai negozianti, a partire dai registratori di cassa.

Lotteria degli scontrini - raddoppiano le vincite : un nuovo premio per chi paga con carta : Il sottosegretario all'Economia, Alessio Villarosa, spiega a Fanpage.it quali sono le ultime novità sulla Lotteria degli scontrini che partirà dal primo gennaio 2020. raddoppiano le vincite, con un montepremi a parte per chi effettua i pagamenti con carte e bancomat; allo stesso tempo rimane il premio base, con il doppio di probabilità di vincita per chi ricorre ai pagamenti elettronici.

Manovra - una Lotteria degli scontrini riservata a chi paga con le carte : Conte: “Stasera l’ok alla Manovra, quota 100 rimane”. In arrivo anche un’agenzia nazionale per la ricerca

Manovra - una Lotteria degli scontrini riservata a chi paga con le carte : Conte: “Stasera l’ok alla Manovra, quota 100 rimane”. In arrivo gli incentivi per i seggiolini salva-bebè

Fisco - arriva la Lotteria degli scontrini : multe ai negozianti infedeli. Stretta compensazioni : Una Stretta sulle compensazioni fiscali. Lotta alle frodi su accise ed Iva nel commercio dei carburanti e delle bevande alcoliche. L?arrivo, dopo mille rinvii, della lotteria degli scontrini...

