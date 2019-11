Esplosione a Barcellona Pozzo di Gotto | Ars | un minuto di silenzio per vittime

Chi sono le vittime dell’Esplosione nella fabbrica di fuochi d’artificio a Barcellona : sono cinque le vittime dell'esplosione nella fabbrica di fuochi d’artificio avvenuta mercoledì a Barcellona Pozzo di gotto, nel Messinese: Venera Mazzeo di 71 anni, Mohamed Taeher Mannai di 39 anni, Fortunato Porcino di 36 anni, Giovanni Testaverde di 34 anni e il più giovane di tutti Vito Mazzeo di 23 anni.Continua a leggere

Esplosione in fabbrica di fuochi d’artificio a Barcellona Pozzo di Gotto : si indaga per strage : Sull'Esplosione nella fabbrica di fuochi a Barcellona Pozzo di Gotto che ha fatto 5 morti e 3 feriti la procura ha deciso di aprire una indagine per strage colposa. Per il momento l'ipotesi più accreditata è che a provocare la deflagrazione siano state le scintille prodotte da una saldatrice utilizzata da alcuni operai di una ditta esterna che erano stati chiamati ad effettuare alcuni lavori nella struttura.Continua a leggere

Messina - Esplosione a Barcellona Pozzo di Gotto : l’area è a rischio - prosegue la bonifica : esplosione ieri a Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), in una fabbrica di fuochi d’artificio: l’incidente è costato la vita a 5 persone, e 2 persone sono rimaste gravemente ferite. Oggi prosegue la bonifica dell’area per la presenza di materiale inesploso da parte dei vigili del fuoco. Sul posto il Nucleo Investigativo Antincendi del Corpo dei Vigili del Fuoco per l’accertamento delle cause. La doppia esplosione sarebbe ...

Messina : Procuratore Barcellona - 'su luogo Esplosione scene terribili' : Palermo, 20 nov. (Adnkronos) - Parla di "scene terribili, post belliche" il Procuratore capo di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) che ha aperto una inchiesta per strage colposa dopo l'esplosione nella fabbrica di giochi pirotecnici. "La fabbrica è strutturata in diversi edifici - dice il Procurato

Esplosione in una fabbrica di fuochi d’artificio - il sindaco di Barcellona : “E’ una tragedia” : “Siamo rammaricati, è una tragedia enorme per la nostra comunità, sono persone che conoscevo e grandi lavoratori”. Lo dice il sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) Roberto Materia commentando l’Esplosione in una fabbrica di fuochi nella città del Logano che ha causato vittime e dispersi. “La famiglia Costa – prosegue – diverse volte ha partecipato alla vita cittadina organizzando feste con fuochi ...

Esplosione nella fabbrica di fuochi d’artificio Vito Costa a Barcellona : almeno tre morti : Sarebbero ameno tre i morti dovuti all'Esplosione di una fabbrica di fuochi d'artificio verificatasi oggi, mercoledì 20 novembre, a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina. Una persona risulta dispersa. La prima vittima accertata è la moglie del titolare del fabbricato. Sul posto stanno arrivando vigili del fuoco anche dalle città vicine per riportare in sicurezza la zona, mentre le fiamme sono ancora alte.Continua a leggere

Esplosione nella fabbrica di fuochi d’artificio Vito Costa a Barcellona : almeno 4 morti : Sarebbero ameno quattro i morti dovuti all'Esplosione di una fabbrica di fuochi d'artificio verificatasi oggi, mercoledì 20 novembre, a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina. Sul posto stanno arrivando vigili del fuoco anche dalle città vicine per riportare in sicurezza la zona, mentre le fiamme sono ancora alte.Continua a leggere

