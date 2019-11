Clima | von der Leyen | “Venezia sott’acqua | è un problema per l’Europa” Poi cita

Ue - oggi l’elezione della commissione. Von der Leyen : “Clima questione esistenziale. Risposta umana e comune sulle migrazioni” : La protezione del clima come “questione esistenziale” e quindi il Green Deal come “nuova strategia” di crescita. Ma anche il fenomeno delle migrazioni, al quale va trovata una Risposta “umana” e “comune” su un tema “che ci ha spaccato” perché l’Europa “sarà sempre un riparo” per chi ha “bisogno di protezione umanitaria”. Sono le due architravi del mandato ...

Greta rifiuta un premio da 46mila euro : "Per il Clima servono fatti - non riconoscimenti" : Ha detto “No, grazie”. Con la solita risolutezza che la contraddistingue. Affidando ai social le sue motivazioni. Con un post su Instagram Greta Thunberg ha annunciato di aver rinunciato al premio ambientale assegnato ogni anno dal Nordic Council. Un gesto polemico nei confronti dei paesi nordici che, secondo la 16enne svedese, potrebbero fare molto di più. View this post on InstagramA post shared by Greta Thunberg ...

Clima - Svizzera : “Le regioni di alta montagna devono agire” : Le regioni di alta montagna sono particolarmente toccate dai cambiamenti Climatici e per questo devono agire con urgenza. Lo ha affermato oggi a Ginevra il ministro svizzero dell’interno Alain Berset, in un discorso tenuto al primo vertice organizzato dall’Organizzazione meteorologica mondiale (OMM) sulle regioni di alta montagna. La Svizzera, ha aggiunto, deve essere “in prima linea” per quanto riguarda le conseguenze ...

Sessismo - quei cartelli allo sciopero per il Clima non devono essere sottovalutati : Sono una delle tante persone adulte che si sono emozionate alla vista del fiume umano colorato – così tanto giovane anagraficamente – che continua a colmare strade e piazze in tutto il mondo in difesa del pianeta. Condivido gli intenti che queste manifestazioni esprimono. E mi piace pensare che la consapevolezza e l’energia che la giovanissima e coraggiosa Greta Thunberg ha irradiato sia in parte anche il frutto dell’eredità ...