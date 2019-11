Alcol | interrompere il circuito dei ricordi per superare la dipendenza

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 27 novembre 2019)‘chimicamente’ ilche porta al consolidamento dei, per disinnescare ladall’. Una singola dose di ketamina immediatamente dopo il recupero del ricordo di un drinkico è infatti in grado di interrompe il processo di ‘fissaggio’ di questo ricordo e porta a una riduzione del consumo di. Lo rivela uno studio dell’University College London (Gb), che ha coinvolto 90 partecipanti ed è stato pubblicato su ‘Nature Communications’. Al centro dello studio c’è un processo detto riconsolidamento, in base al quale le memorie a lungo termine riattivate si ‘alterano’ temporaneamente per incorporare nuove informazioni. Una volta destabilizzate, queste memorie devono ricorrere a una via di comunicazione legata a un recettore (Nmdar) per formarsi di nuovo. Ebbene, un intervento ...

GiornalePlus : Alcol: interrompere circuito dei ricordi utile per superare dipendenza -