Violenza donne | Questo non è amore a Ragusa

Violenza sulle donne - consigliere leghista : “Falso il 90% delle denunce - pensiamo agli uomini” : Il consigliere comunale Umberto La Morgia, è stato investito da una valanga di critiche su Facebook, in seguito a un post pubblicato ieri, in occasione della giornata mondiale contro la Violenza sulle donne in cui scrive: "Se vogliamo veramente parlare di pari opportunità, vorrei far presente che esiste anche la Violenza delle donne sugli uomini". Pd: "Parole inaccettabili, una follia".Continua a leggere

Violenza sessuale - il report choc dell'Istat : "Colpa delle donne" : ...

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi : Mattarella 'Violenza sulle donne è emergenza' : Ultime notizie di oggi, 26 novembre 2019: le parole di Mattarella contro la violenza sulle donne. Hong Kong, democratici vincono elezioni distrettuali.

In vari comuni della Spagna - compresa Madrid - Vox si è rifiutato di firmare le dichiarazioni istituzionali che condannano la Violenza maschile contro le donne : In vari comuni della Spagna il partito spagnolo di destra radicale Vox, esplicitamente anti-femminista, si è rifiutato di firmare le dichiarazioni congiunte che condannano la violenza maschile contro le donne. Il rifiuto si è verificato a Madrid, ma anche in

Istanbul : lacrimogeni e proiettili di gomma alla manifestazione contro la Violenza sulle donne : Le donne che oggi manifestavano pacificamente a Istanbul, in Turchia, sono state represse dalla polizia con gas lacrimogeni e proiettili di gomma. In Turchia si sono finora registrati 378 femminicidi, un dato in costante crescita da alcuni anni a questa parte. Il corteo stava manifestando pacificamente.Continua a leggere

Violenza su donne : Schillaci (M5S) - 'emergenza sociale - servono risorse' : Palermo, 25 nov. (Adnkronos) - "Serve un cambiamento culturale e risorse economiche per rendere le vittime di Violenza autonome e indipendenti". Così la deputata del M5S all'Ars Roberta Schillaci al termine di un incontro all'Ars dedicato al tema della Violenza contro le donne. "servono risorse, sop

Violenza su donne : Cisl Sicilia - '7 femminicidi in tre mesi - serve politica multitasking' (3) : (Adnkronos) - Un ruolo positivo, secondo il sindacato, potrebbero giocarlo "il reddito di libertà, recentemente istituito dalla Regione, e il sistema delle borse lavoro. Ma entrambi dispongono di dotazioni finanziarie assai esigue: appena 200 mila euro per il reddito di libertà". "Combattere davvero

Violenza su donne : Cisl Sicilia - '7 femminicidi in tre mesi - serve politica multitasking' (2) : (Adnkronos) - Alla Sicilia, ricorda Rosanna Laplaca, componente della segreteria del sindacato, spetta "un triste primato sul versante più oscuro della questione: i femminicidi. Sono sette nella regione, solo tra marzo e giugno di quest’anno, le donne che sono state ammazzate". Un dramma che, second

Violenza su donne : Cisl Sicilia - '7 femminicidi in tre mesi - serve politica multitasking' : Palermo, 25 nov. (Adnkronos) - Una politica "multitasking". E' questo, secondo il segretario generale della Cisl Sicilia Sebastiano Cappuccio, quello che serve per combattere la Violenza sulle donne. Tanto più in Sicilia dove, "solo tra marzo e giugno, sette donne sono state ammazzate" e su "52 stru

La prima Violenza sulle donne è quella islamica : Corrado Ocone ?Url redirect: https://www.nicolaporro.it/la-prima-violenza-sulle-donne-e-quella-islamica/La prima violenza sulle donneè quella commessa dall'islam

Crema - 28enne schiaffeggiata in piazza mentre osserva l’opera contro la Violenza sulle donne : Stava osservando le scarpette rosse, simbolo della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, quando uno sconosciuto l’ha schiaffeggiata. E’ accaduto questa mattina in piazza Duomo a Crema, secondo quanto riportato dal quotidiano La Provincia. La donna, Giada Biaggi, 28enne, docente della scuola cittadina “Munari” e giornalista, prima di rientrare a Milano dove risiede avrebbe deciso di passare nella piazza principale della città ...

Violenza su donne - report choc : per il 23 - 9% causa è modo di vestire : Che le donne siano responsabili delle violenze sessuali subite è un pregiudizio che ancora permane in una buona parte della popolazione italiana. In occasione della Giornata mondiale contro la Violenza sulle donne, l'Istat ha pubblicato un report sui ruoli di genere: il 39,3% ritiene che una persona è in grado di sottrarsi a un rapporto sessuale se davvero non lo vuole, mentre il 23,9%, poco più di 1 su 5, pensa che le donne possano provocare le ...