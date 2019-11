Vicenza | Gdf scopre maxi frode Iva nel settore carburanti | 4 arresti 3

Fonte : liberoquotidiano

(Di martedì 26 novembre 2019) (Adnkronos) - Tale schema fraudolento è stato nel tempo più volte modificato. In un primo caso, utilizzando un’altra società con sede in Roma, che ha ceduto il carburante estratto dal deposito veneziano per rivenderlo direttamente a clienti finali applicando l’Iva che veniva però indebitamente compe