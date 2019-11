Traffico Roma del 26-11-2019 ore 13 | 30

Fonte : romadailynews

(Di martedì 26 novembre 2019) PER INCIDENTE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA CODE TRA PRENESTINA E IL BIVIO PER LA A24 ALTRO INCIDENTE IN VIA SALARIA, CODE TRA FONTE COLOMBA E VIA DI VALLE RICCA IN DIREZIONE MONTEROTONDO SCALO INCIDENTE ANCHE IN VIA DEL FORO ITALICO FILE TRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI, ANCORA UN INCIDENTE CON CODE SU VIA DEI CAMPI SPORTIVI ALL’ALTEZZA DEL FORO ITALICO MENTRE PER LAVORI DI POTATURA IN VIALE DEI PARIOLI, CODE E RALLENTAMENTI, TRA PIAZZA SANTIAGO DEL CILE E VIA NINO OXILIA IN DIREZIONE PIAZZA UNGHERIA ­ ERALLENTATO PER UN INCIDENTE SULLA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE FUORI. ANCORA UN INCIDENTE SI SEGNALA SU CORSO TRIESTE NEI PRESSI DI VIA CHIANA VERSO PIAZZA ISTRIA. A MONTESPACCATO UN INCIDENTE RALLENTA IL, VIA SUOR MARIA AGOSTINA, RALLENTAMENTI TRA VIA CERESETO E VIA GAETANO ...

