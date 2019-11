Poste | Antitrust avvia istruttoria per “presunta pratica commerciale scorretta” | “Clienti

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 26 novembre 2019) L’vuole verificare l’esistenza di “una presuntascorretta, posta in essere nell’ambito del servizio di recapito della corrispondenza e, in particolare delle raccomandate“. Per questo hato un’nei confronti di, come comunicato dallo stesso garante della concorrenza specificando che “l’ipotesi è che il cliente/mittente che decida di rivolgersi aper inviare una raccomandata possa essere ingannevolmente indotto ad acquistare un servizio pubblicizzato da claim che ne enfatizzano determinate caratteristiche che, nella sua concreta erogazione non vengono, poi, rispettate”. Nella giornata di martedì, i funzionari dell’autorità hanno svolto ispezioni nelle sedi della società, con l’ausilio del Nucleo Specialedella Guardia di Finanza. La volontà, aggiungono, è quella di ...

Bossina8 : RT @Rinaldi_euro: Poste, indagine Antitrust per le raccomandate non consegnate - - PieroCatocci : Poste, indagine Antitrust per le raccomandate non consegnate - Alien1it : Infatti non le consegnano, ma lasciano il biglietto nella cassetta lettere per andare a ritirarle...senza accertare… -