Fonte : ilfogliettone

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Lantus batte 1-0 l'Atletico Madrid allo Stadium grazie ad un eurogol die si assicura il primo posto nel gruppo D di Champions League con 13 punti. L'Atletico resta fermo a 7 punti con il Bayer Leverkusen che prova a riaprire il discorso qualificazione mettendo pressione agli spagnoli battendo 2-0 la Lokomotiv Mosca e salendo a 6 punti ad una sola giornata dal termine delle gare dei gironi. Sarri scegliecon il rientrante Ronaldo, con Ramsey a ridosso come vertice alto di centrocampo. In difesa spazio a De Sciglio e Danilo sulle corsie. Simeone manda in panchina Joao Felix, con Vitolo ad agire al fianco di Morata. Lantus già al 9' si rende pericolosa: scambio stretto palla a terra con Ramsey, conclusione dima troppo su Oblak da posizione defilata. Al 20' risponde l'Atletico: grande chance per Saul che di testa alza la mira. Spagnoli pericolosi poco dopo: ...

ItaliaPassion : JUVENTUS 1 - 0 AT MADRID; OPPINI IMPAZZISCE SULLA PERLA DI DYBALA - ilfogliettone : Perla di Dybala e la Juve stende l'Atletico - - alberto02259892 : Il gol di Dybala, è una perla e ci riavvicina al calcio giocato e non 'VAR-ato' , non polemicamente discusso solo s… -