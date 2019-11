‘Ndrangheta in Veneto | 54 avvisi di conclusione indagine nell’operazione “Camaleonte-bis”

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 26 novembre 2019) Le mani della ‘ndrangheta sulproduttivo, sulle aziende bisognose di liquidità e vessate dalle cosche. E’ questo lo scenario dell’operazione “Camaleonte-bis” messa a segno dai carabinieri di Padova che hanno notificato 54didi indagini preliminari emessi dalla Procura Distrettuale Antimafia di Venezia. A marzo fu effettuato il primo blitz, con l’arresto di 27 persone (13 in carcere e 14 ai domiciliari) accusate di far parte di un’organizzazione criminale facente capo alla cosca cutrese “Grande Aracri“. Ora, adelle indagini, le notifiche degliad un numero di persone che nel frattempo è cresciuto. Interessate le province di Padova, Venezia, Vicenza, Belluno, Treviso, Reggio Emilia, Parma, Crotone, Reggio Calabria e Cosenza. I reati contestati vanno dall’associazione per delinquere di ...

