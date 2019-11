Lecce, Operai travolti da camion :4 morti

Un gruppo diimpegnati in lavori di potatura degli alberi che si trovavano su unpreposto a questo lungo la Circonvallazione di Galatone, in provincia di,è stato investito da una vettura. Secondo le prime informazioni ci sarebbero almeno quattro vittime, tree il conducente della vettura.Un quintoo sarebbe stato ricoverato in gravissime condizioni in ospedale. Si sarebbe salvato perchè al momento dell' impatto dovuto a un sorpasso dell'auto, era sul cestello.(Di martedì 26 novembre 2019)