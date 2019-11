Kledi Kadiu | ‘Danzerò per i terremotati dell’Albania’

Fonte : tvzap.kataweb

(Di martedì 26 novembre 2019) Il terremoto che ha messo in ginocchio Durazzo, in Albania, ha scosso anche chi ormai da tempo vive lontano dalla propria patria come. L’ex ballerino e insegnante di Amici, infatti, spiega all’Adkronos di aver sentito anche lui la terra tremare pur abitando a Rimini (è sposato con Charlotte Lazzari sposata nel 2018 e con cui nel 2016 ha avuto la piccola Lea). “Dovevo partire per Tirana per tenere uno stage di danza. Ho dovuto annullare tutto all’ultimo momento. Ma ho solo rimandato l’appuntamento” fa sapere il danzatore, “E quando sarà, spero prestissimo, il ricavato delle mie lezioni sarà interamente devoluto al mio Paese“. LEGGI: Vieni da me,: ‘Una storia con Maria De Filippi? Ci ridiamo insieme’: “Ho sentito il terremoto anche a casa mia” Un impegno in prima persona quello di...

Notiziedi_it : Terremoto in Albania, Kledi Kadiu: “Paura per i miei genitori, una situazione spaventosa” - notizieit : Kledi Kadiu e il terremoto in Albania: “Danzerò per loro” - zazoomblog : Kledi Kadiu dopo il terremoto in Albania: la decisione del ballerino - #Kledi #Kadiu #terremoto #Albania: -