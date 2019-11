Il Papa | Per la prima volta in Vaticano uno scandalo è scoperchiato

Papa : "Lo scandalo del Vaticano per la prima volta è scoperchiato da dentro" : "È la prima volta che in Vaticano la pentola viene scoperchiata da dentro e non da fuori". Così Papa Francesco sul volo di ritorno dal Giappone riguardo allo scandalo finanziario che ha coinvolto il Vaticano. "Da fuori tante volte. Ma in questo Papa Benedetto è stato saggio, ha incominciato un processo che è maturato e adesso le istituzioni" funzionano, ha sottolineato, tanto che "il Revisore ha avuto il coraggio di fare una ...

Balotelli in Mls - morto un Papa se ne fa un altro : dopo Ibrahimovic gli States chiamano SuperMario : Come si dice? morto un papa se ne fa un altro. Avranno pensato questo negli Usa. Andato via Zlatan Ibrahimovic, la Mls pensa subito al possibile sostituto in tema di visibilità e manda così un messaggio a Mario Balotelli. “Come to MLS, Mario Balotelli!” si legge sul sito ufficiale della Lega americana. “Se stai ascoltando o guardando, Mario, vieni a gennaio” si legge all’interno del podcast pubblicato ...

Live Non è la D'Urso - Mercedesz Henger choc : "So chi è il mio vero papà". La rabbia per la fuga di notizie : Divano bianco. Intervista face to face a Live non è la D'Urso. Barbara d’Urso siede vicino a Mercedesz Henger, la figlia di Eva e - stando a quello che sapevano fino a ieri - Riccardo Schicchi (scomparso qualche anno fa). “Mi ha cresciuta e mi ha amato. Per me lui resta mio padre, anche se non lo è

Ombre in Vaticano - si dimette il segretario personale del Papa : Papa Francesco si prepara a rientrare dalla lunga maratona in Estremo Oriente, ma dal Giappone rimbalza fino a Roma la notizia che il suo segretario personale, Fabian Pedacchio, si prepara a lasciare il delicatissimo incarico. Da parte vaticana si precisa subito: non si tratta di altro se non del semplice desiderio di cambiare mansioni per un sacerdote dalle grandi curiosita' intellettuali e culturali. Pedacchio, che ha 55 anni ed un aspetto ...

Lite con i Paparazzi - processo a porte chiuse per Belen e Stefano (che non si presentano) : Oggi, 25 novembre, l'udienza a carico della showgirl e del marito. La presunta aggressione risale al 2012

Belen Rodriguez e Stefano De Martino/ Processo a porte chiuse per botte ai Paparazzi : Belen Rodriguez e Stefano De Martino in tribunale per le botte ai paparazzi. Processo a porte chiuse per i fatti accaduti a Ponza nel 2012.

Belen e Stefano De Martino : al via il processo per presunte botte ai Paparazzi nel 2012 : La scorsa estate, come un fulmine a ciel sereno, molti siti d'informazione hanno riportato la notizia del processo che avrebbero subito a breve Belen Rodriguez e Stefano De Martino per un episodio risalente al 2012. Oggi, 25 novembre, a Latina è iniziata la causa che vede i due coniugi accusati da alcuni paparazzi di aggressione al largo di Ponza: la coppia non era presente in aula e gli avvocati hanno chiesto ed ottenuto che i giornalisti ...

Il segretario personale di Papa Francesco - Fabián Pedacchio - lascerà il suo incarico : Il segretario personale di Papa Francesco, monsignor Fabián Pedacchio, lascerà «a breve» il suo incarico. Lo scrive Vatican News, il giornale online del Vaticano. Il portavoce del Papa ha parlato di un «normale avvicendamento di funzioni» e una fonte di

Voci dal Vaticano : "Si sta per dimettere il segretario del Papa" : Giuseppe Aloisi Dopo il capo della Gendarmeria e il vertice dell'Autorità Finanziaria sta per lasciare pure il segretario personale del Papa. E qualcuno parla di "giallo" attorno ai motivi di questa decisione Monsignor Fabiàn Pedacchio non sarà più il segretario personale di Papa Francesco. Più di una fonte lo afferma con certezza. Per quanto, almeno per ora, si tratti solo di Voci. Non è poi così inconsueto. In questo periodo, ...

Coppa Davis – Nadal commosso : “abbiamo superato tante difficoltà - anche la morte del papà di Roberto” : Il tennista spagnolo ha commentato la vittoria della sesta Coppa Davis, ottenuta battendo in finale a Madrid il Canada Serata speciale per la Spagna, che conquista la sesta Coppa Davis della propria storia davanti al pubblico di Madrid. Roberto Bautista Agut e Rafa Nadal conquistano i due punti decisivi per regalare l’Insalatiera ai tifosi iberici, accorsi in massa alla Caja Magica per spingere la selezione spagnola al ...

Papa Francesco a Hiroshima e Nagasaki - appello per un mondo senza armi nucleari : “Mai più” : Durante il suo viaggio in Asia Papa Francesco ha visitato Hiroshima e Nagasaki, che hanno subito l’orrore della bomba nucleare. "L'uso dell'energia atomica per fini di guerra è immorale. Saremo giudicati per questo. Le nuove generazioni si alzeranno come giudici della nostra disfatta se abbiamo parlato di pace ma non l'abbiamo realizzata con le nostre azioni tra i popoli della terra", ha detto dal Giappone Bergoglio.Continua a leggere

Papa Francesco a Nagasaki : “Basta con la corsa agli armamenti nucleari. E’ un crimine l’uso di energia atomica per fini di guerra” : “La vera pace è disarmata”. Papa Francesco, durante la sua visita a Nagasaki in Giappone, ha visitato l’Atomic bomb park, ipocentro dell’esplosione della bomba atomica sganciata sulla cittadina i il 9 agosto 1945. E ha chiesto che venga interrotta la corsa agli armamenti nucleari. “La pace e la stabilità internazionale sono incompatibili con qualsiasi tentativo di costruire sulla paura della reciproca distruzione o su una ...

Il Papa in Giappone si farà "eco degli appelli per disarmo nucleare" : Una Chiesa di martiri "può parlare con maggiore libertà, specialmente nell'affrontare questioni urgenti di pace e giustizia nel nostro mondo". Così papa Francesco incontrando - nel suo primo appuntamento, appena atterrato a Tokyo - i vescovi della Conferenza Episcopale del Giappone nel refettorio della Rappresentanza Pontificia. "Presto visiterò Nagasaki e Hiroshima, dove - ha aggiunto - pregherò per le vittime del ...

Aurora Ramazzotti : "Mia madre è un generale svizzero - papà è il poliziotto buono. Ho rischiato di prendere strade che mi avrebbero portato a perdermi" : Intervista a tutto tondo per Aurora Ramazzotti che è intervenuta durante una puntata del programma radiofonico di Rai Radio 2, I Lunatici.La figlia di Eros Ramazzotti e di Michelle Hunziker ha parlato di com'è stata cresciuta dai suoi due illustri genitori, della sua vita influenzata dalla presenza costante di un bodyguard, resasi necessaria dopo le minacce ricevute da Michelle Hunziker e indirizzate alla figlia, del suo fidanzato Goffredo ...